Een coach op Tinder om meer matches te krijgen

Datingapp Tinder is nog steeds populair en heeft in Nederland meer dan een miljoen gebruikers. Toch heeft niet iedere gebruiker matches in overvloed. Wie daar wel wat hulp bij kan gebruiken, kan binnenkort aankloppen bij Tinder zelf. De app komt namelijk met een de service 'Tinder Concierge', een soort coach die je gaat helpen jezelf goed te profileren op Tinder.

Exclusieve service met wachtlijst



We kennen nog niet alle details van de nieuwe service, maar Tinder presenteert het op de app als iets exclusiefs, met een foto van een limousine. Daarbij staat de tekst: "Our Concierge Service may be headed your way. For $20 you'll het access to our team of experts who will help you craft the perfect profile. Go on, have a taste of the good life." Vervolgens kun je aangeven dat je graag op de wachtlijst geplaatst wil worden.

Een woordvoerder van Tinder weigert commentaar te geven op de nieuwe service en geeft aan dat ze bij de datingapp continu nadenken over de introductie van andere services. Het aanbod met de Tinder Concierge Service verscheen bij een beperkt aantal gebruikers in de app. Het is dus nog onduidelijk waar de service wordt uitgerold en wie de experts zijn die tips gaan geven.



Slim concept

Het is een slim concept van Tinder om deze service aan te bieden. Er zullen vast gebruikers zijn die wel graag meer dates of matches willen, maar niet weten hoe ze die kunnen krijgen. Dit is niet de eerste betaalde service van de datingapp. Op dit moment zijn er de betaalde diensten Plus en Gold, maar de belangrijkste functies kun je gebruiker zonder voor de app te betalen. En dat kan best handig zijn, want Tinder gebruikt ook een algoritme waardoor nieuwe profielen vaker voorbij komen. Met de betaalde diensten krijg je toegang tot extra's die de kans op matches kunnen vergroten.

Tips om meer matches te krijgen

Wil je meer matches maar heb je niet zoveel zin om een coach in te schakelen? Lees onderstaande tips die we van een aantal ervaren Tinderaars kregen:

Plaats foto's waarin je recht in de camera kijkt Groepsfoto's voegen niets toe aan je profiel Maak een korte bio met een aantal steekwoorden. Geen ellenlange verhalen! Je foto's mogen best uitdagend zijn, maar teveel bloot wordt afgeraden Zet geen negatieve teksten in je profiel, houd het luchtig Plaats kleurrijke foto's die vallen enorm op in het aanbod van bewerkte en soms wat saaie selfies

Facebook Dating

De bedoeling was dat Facebook Dating op Valentijnsdag in Nederland werd gelanceerd. Die lancering is voor onbepaalde tijd uitgesteld, maar kan zeker een concurrent worden van Tinder. Het grootste verschil zit hem in de selectiecriteria. Bij Facebook Dating kun je veel specifiekere voorkeuren opgeven.