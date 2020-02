Datingapp van Facebook nog niet op Valentijnsdag in Nederland

Facebook Dating werd in de zomer van 2019 gelanceerd in de Verenigde Staten. In Nederland zou de nieuwe datingapp net voor Valentijnsdag beschikbaar zijn. Facebook heeft laten weten dat de introductie in ons land is uitgesteld. Het product zou nog niet klaar zijn voor de Europese markt. Geen dates op Valentijnsdag via Facebook Dating dus.

Concurrent voor Tinder?

Facebook wil met de nieuwe datingapp de concurrentie aangaan met Tinder. Op de website van de Frankfurter Allgemeine Zeitung lezen we dat het een grote domper is dat de lancering niet doorgaat. Ook in Duitsland zou deze week de lancering groots gevierd worden. Verschillende Duitse beroemdheden en influencers waren uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Net als in Amsterdam is de introductie in Berlijn dus ook afgeblazen.

Weinig succes in de Verenigde Staten

Of Facebook echt een concurrent wordt van grote datingapps als Tinder, Inner Circle en Happn, is maar de vraag. Tot op heden is app in de Verenigde Staten namelijk niet heel succesvol gebleken. Misschien stort Facebook zich toch wat te laat op de dating markt. Er zijn al zoveel apps op de markt en Facebook is behoorlijk in opspraak (geweest) en bekritiseerd vanwege de verwerking van privacygevoelige gegevens. Overigens zijn ook andere datingapps in opspraak geraakt omdat zij het niet altijd even nauw nemen met de privacy.

Interesses matchen

Facebook Dating matcht gebruikers met dezelfde voorkeuren en interesses. Wie zich aanmeldt kan reageren op het profiel van andere gebruikers. Ook Instagram posts en stories kunnen automatisch worden doorgeplaatst op het Dating profiel van Facebook. En wie stiekem een oogje heeft op een gebruiker kan deze stille liefde op een geheime 'crush-lijst' plaatsen. Alleen wanneer de ander hetzelfde doet worden gebruikers aan elkaar gekoppeld.

Niet anoniem genoeg

In de Frankfurter Allgemeine Zeitung vertelt Tim Schiffers, directeur van Parship, dat hij wel een idee heeft waarom de app nog niet zo succesvol is: "Op Facebook zoeken naar een nieuwe partner zit misschien toch een beetje te dicht in de buurt van je persoonlijke omgeving.” Daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Het voet toch iets minder anoniem. En laat dat anonieme nu net het grote voordeel zijn van datingapps.

Het is nog niet bekend wanneer Facebook Dating live gaat in Nederland.