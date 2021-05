​Consumentenbond: datingplatforms zijn niet altijd veilig

Het lijkt alsof we een artikel van anderhalf jaar geleden hebben gekopieerd, maar niets is minder waar. Wederom heeft de Consumentenbond een onderzoek verricht naar de veiligheid van datingplatforms en wederom is het resultaat vrij treurig. Bekende namen als Inner Circle en Relatieplanet nemen het niet zo nauw met de veiligheid.

Online daten Online daten betekent dat je veel van jezelf prijsgeeft. Er wordt je vaak bij het aanmaken van een profiel al het hemd van het lijf gevraagd. Niet alleen over wie je zelf bent, maar ook waar je naar op zoek bent, of je al dan niet van plan bent om aan kinderen te beginnen, enzovoort. Kortom, er wordt vrij veel gevoelige informatie gedeeld binnen dating- en relatie-apps. De Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar in hoeverre datingplatforms persoonlijke informatie vragen, maar ook hoe ze die informatie beschermen. De bond meent dat datingplatforms in sommige gevallen erg veel van hun klanten eisen als het gaat om het delen van informatie. Dat op zich is al spannend, maar helemaal als de beveiliging niet op orde is, wat helaas ook bij een aantal platformen het geval is.

Datingplatforms onveilig De bond heeft 12 platforms getest, waaruit blijkt dat vooral Inner Circle, Pepper en Relatieplanet de beveiliging niet goed aanpakken. De Consumentenbond schrijft: “Bij alledrie kunnen hackers door middel van een zogenoemde ‘brute force attack’ eindeloos wachtwoorden of gebruikersnamen blijven raden. Dat is een risico, want consumenten gebruiken vaak op verschillende plekken hetzelfde wachtwoord. Op die manier kunnen kwaadwillenden toegang krijgen tot soms zeer persoonlijke informatie.” Dan is er ook nog een andere kant van privacy, want hoe zit het bijvoorbeeld met derde partijen? Krijgen adverteerders zomaar de informatie door van een datingplatform om zo zijn advertenties te kunnen personaliseren? Bij menig datingplatform is dat antwoord ‘ja’: Badoo, Bumple, Happn en (wederom) Inner Circle bijvoorbeeld. Zij delen informatie over hun gebruikers met advertentienetwerken. Dat is al niet goed, maar zeker niet omdat het zijn gebruikers hierover niet heeft ingelicht of niet op de correcte wijze.

Inner Circle Volgens de Consumentenbond heeft het alle platforms verbeterpunten doorgegeven, waarvan Inner Circle, Pepper en Relatieplanet hebben aangegeven dat ze de zwaktes in hun producten gaan aanpassen. Ook andere platforms hebben dit toegezegd, maar aangezien de Consumentenbond anderhalf jaar geleden met vrijwel hetzelfde onderzoek -en erger nog: dezelfde onderzoeksresultaten- kwam, valt te betwijfelen of die datingplatforms hun zichzelf blootgevende gebruikers wel echt zo serieus nemen. Beeldbron: StockSnap