Tinder zet eerste stap tegen catfishes: toevoegen ID-bewijs mogelijk

Tinder zit vol nepprofielen en daar is de datingapp natuurlijk niet blij mee. Bovendien weet nu niemand wie er precies achter die foto zit en kan het zomaar gebeuren dat minderjarigen zich voordoen als een ander. Daarom gaat de app het nu mogelijk maken voor gebruikers om zich met hun ID-bewijs in de app te verifiëren. Dat werd bekendgemaakt in een blogbericht. De functie wordt wereldwijd uitgerold en voor gebruikers is dit vooralsnog vrijwillig. Overigens werkt de ID-check al bij Japanse gebruikers van het platform, waar iedereen moet bewijzen dat ze minstens 18 jaar oud zijn voordat er getinderd kan worden.

Veilig daten

Tinder zegt voorop te willen lopen op het gebied van veiligheid in online dating. Dat begon ooit met de bekende Swipe-functie, waardoor alleen mensen die elkaar op het eerste gezicht leuk vinden in gesprek kunnen komen. Inmiddels gebruikt de app ook fotoverificatie en is het mogelijk om een videochat te starten zodat je zeker weet dat je echt met die match praat. De datingapp maakt niet bekend hoe vaak dit daadwerkelijk gebeurt.

Tinder heeft ook aangekondigd dat ze Garbo gaan integreren in de app. Dit is een door vrouwen opgericht non-profit organisatie die background checks uitvoert. Garbo werd in 2018 opgericht door Kathryn Kosmides, een overlevende van gendergerelateerd geweld. Zij heeft zichzelf tot doel gesteld om proactief gendergerelateerd geweld te voorkomen door mensen meer transparantie en informatie te bieden over met wie ze contact hebben.