ACM toch nog niet klaar met Apple

Het leek min of meer voorbij, de strijd tussen Apple en de ACM over de alternatieve betaalmogelijkheden in datingapps van Nederlandse ontwikkelaars. Apple spartelde maandenlang flink tegen en moest de nodige boetegelden (dwangsommen) ophoesten. Maar uiteindelijk ging de techgigant toch overstag en kwam het met een aangekondigde aanpassing van het beleid die ook, na diverse eerdere pogingen, de ACM kon bekoren.

Geen echt grote verrassing

Dat de ACM toch nog niet klaar is met Apple is eigenlijk geen hele grote verrassing. Vlak nadat Apple haar laatste voorstel voor het aanpassen van de betaalmethoden had gepresenteerd liet de autoriteit al doorschemeren, ondanks een redelijk positieve eerste reactie, dat Apple de ontwikkelaars van datingapps die alternatieve betaalmethoden willen introduceren op bepaalde punten nog steeds blijft ‘tegenwerken’.

Met name de 27 procent commissie schoot zowel bij ontwikkelaars als de ACM in het verkeerde keelgat. Provisie die volgens Apple nodig is om de alternatieve betaalmethoden veilig te kunnen houden. Daarvoor is volgens de fabrikant extra geld nodig omdat die betaalmethoden niet onder de directe controle van Apple vallen. Wordt nog altijd vervolgd dus…