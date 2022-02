Apple en de Nederlandse dating apps

Apple heeft weer een volgende stap gezet in het conflict over de mogelijkheid van app-ontwikkelaars en -aanbieders om hun klanten alternatieve betaalwijzen aan te bieden. De techgigant heeft namelijk bekend gemaakt dat Nederlandse datingapps die hun klanten via een alternatief betaalsysteem laten betalen voor in-app aankopen of een abonnement, daarvoor 27 procent provisie aan Apple verschuldigd zijn. Dat scheelt letterlijk maar 3 procent met de standaard provisie die in rekening gebracht wordt wanneer Apple’s eigen, en standaard, betaalsysteem gekozen wordt. Volgens Apple komt die ‘korting’ overeen met de minderkosten die het bedrijf heeft wanneer de betalingen door een andere, derde partij, afgehandeld worden.

Apple maakt het moeilijk

In hoeverre die ‘korting’ reeel is, valt over te twisten. Echter, gezien het feit dat Apple niet echt blij is met dit besluit, dat uiteindelijk grote gevolgen kan hebben als meerdere consumenten autoriteiten en branches zich melden, lijkt het er toch op z’n minst een beetje de schijn van te hebben dat Apple er alles aan doet om de keuze voor alternatieve betaalsystemen zo oninteressant mogelijk te maken.

Daarbij komt dat aanbieders die daarvoor kiezen, elke maand een overzicht moeten aanleveren over de behaalde omzet, zodat Apple een rekening voor de provisie kan sturen. Ook houdt Apple zich het recht voor om die omzet-overzichten te controleren. Plus, wanneer Apple in de toekomst een geautomatiseerd systeem zou ontwikkelen, waarmee de aankopen via een extern betaalsysteem geïnventariseerd kunnen worden, dan moeten de app-aanbieders daar verplicht gebruik van maken.

Op zich kun je het Apple natuurlijk niet kwalijk nemen dat ze willen (kunnen) controleren of de app-aanbieders eerlijk zijn over de omzet die ze behaald hebben. Maar, het lijkt er toch ook echt wel op dat Apple hen zoveel meerwerk in de maag wil splitsen dat sommige aanbieders wellicht denken dat al dat werk niet in verhouding staat tot de extra omzet, en slechts 3 procent provisiekorting, die daar tegenover staat.