Apple komt app-ontwikkelaars weer wat meer tegemoet

Het is al geruime tijd een hekel punt, het provisie systeem van Apple voor aanbieders van betaalde apps. Niet alleen klagen veel ontwikkelaars over de hoogte van die provisie, maar vooral ook over het feit dat Apple het tot dit jaar niet toestond dat aanbieders van apps klanten een eigen, of andere, betaalmethode aanboden om zo de provisie te omzeilen. Dat mocht nu formeel dus wel, maar de ontwikkelaars mochten voor het benaderen van die klanten geen (concact)gegevens uit de app gebruiken. Daar komt nu ook verandering in.

Apple kiest eieren voor haar geld

Apple heeft deze week bekend gemaakt dat, als onderdeel van een schikkingsvoorstel dat nog door de rechtbank getoetst moet worden, ontwikkelaars die contactgegevens toch mogen gaan gebruiken. Uiteraard moeten ze daarvoor via de app wel eerst toestemming vragen aan de gebruikers van de apps. Vooralsnog geldt de nieuwe policy alleen voor gebruikers en ontwikkelaars in de VS.

Met deze beleidswijziging lijkt Apple eieren voor haar geld te kiezen. Er lopen namelijk al diverse rechtszaken en juridische procedures, om nog maar te zwijgen over de ruzie met Fortnite en Epic, over de handelswijze van Apple als het gaat om het ‘uitknijpen’ van app-ontwikkelaars.