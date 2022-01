Apple voldoet op valreep aan ACM-eis

Op de valreep heeft Apple besloten om ontwikkelaars van dating-apps in Nederland toe te staan eigen, of andere, betaalsystemen te implementeren. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalde eerder dat Apple met haar strikte beleid, dat het gebruik van andere betaalopties niet toestond, een vorm van machtsmisbruik was. Apple had tot en met 14 januari om te voldoen aan de uitspraak van de ACM. Het was al te verwachten dat de Amerikaanse fabrikant niet al te veel ruimte tussen die deadline en haar actie zou laten. Welnu, precies op 14 januari ging Apple overstag.

Apple mokt en gaat in beroep

Mokkend, dat wel, want ze zijn bij Apple nog steeds van mening dat hun beleid niets met machtsmisbruik te maken heeft. In tegendeel, Apple vindt dat de dwang die nu door de ACM opgelegd is om alternatieve betaalsystemen toe te laten, de gebruikerservaringen kunnen schaden. Sterker nog, volgens Apple kunnen externe betaalverwerkingssystemen ook privacy- en veiligheidsrisico’s met zich meebrengen, waar de fabrikant geen grip op heeft.

Daarom heeft het bedrijf dan ook beroep aangetekend tegen het ACM-besluit. De deadline van 14 januari kwam echter vóórdat het beroep behandeld is. Dat is de reden dat Apple, met veel tegenzin, besloten heeft zich, hangende het beroep, te conformeren aan de eisen van de ACM.