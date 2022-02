Apple nogmaals beboet door de ACM, nu vanwege ‘onredelijke voorwaarden’

Aan het conflict tussen de Nederlandse datingapps en Apple, waar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zich al maanden over buigt en uitspreekt is weer een nieuw hoofdstuk, inclusief miljoenenboete, toegevoegd. Wat is er aan de hand? Apple stelt in haar voorwaarden voor app-ontwikkelaars die gebruik willen maken van een ander betaalsysteem dan dat van Apple zelf – waar het conflict in de basis om draait – namelijk dat deze ontwikkelaars een compleet nieuwe app aanleveren. Het implementeren van een ander ‘eigen’ betaalsysteem mag dus niet uitgevoerd worden door middel van een app-update, of een nieuwe versie van een bestaande app aan te bieden bij de App Store.

Onredelijke voorwaarden

De ACM stelt nu dat die voorwaarde in strijd is met de eisen die de toezichthouder gesteld heeft. Door app-ontwikkelaars te verplichten een nieuwe app te bouwen, worden ze onnodig gedwongen tot het maken van extra kosten. Daarnaast is het ook voor consumenten die de betreffende app of apps al gebruiken een nadeel. Zij worden namelijk gedwongen om over te stappen naar een nieuwe app voordat ze gebruik kunnen maken van een alternatief betaalsysteem.

“Het zal app-aanbieders veel tijd en inspanning kosten om consumenten hierover goed voor te lichten. Consumenten moeten onder andere hun oude app verwijderen en een nieuwe app installeren. De ACM heeft daarnaast ook bedenkingen bij een aantal andere onderdelen van de aangepaste voorwaarden die Apple stelt aan de datingapp-aanbieders”, aldus de ACM.

Daarom is de ACM van mening dat Apple nog steeds niet voldoet aan die verplichte eisen en dus krijg Apple wederom een boete van 5 miljoen euro in de vorm van een dwangsom. Die kan oplopen tot 20 miljoen euro als Apple dwars blijft liggen.