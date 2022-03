Apple blijft koppig: andere betaalmethoden dating-apps beperkt

Apple heeft zijn voorwaarden met betrekking tot betaalmethodes van datingapps aangepast, maar niet geheel volgens de eisen van de Autoriteit Consument & Markt. Het wordt hierdoor weliswaar makkelijker gemaakt voor datingapps om alternatieve betaalmethodes aan te bieden die buiten de App Store bestaan, maar dit is slechts beperkt. Bovendien wil Apple alsnog 27 procent commissie, waardoor het maken van zo’n alternatief systeem financieel nagenoeg de moeite niet waard is, zeker niet voor kleinere dating-apps.

Nieuwe voorwaarden voor dating apps

Apple zette aangepaste voorwaarden online voor specifiek datingsites in Nederland, nadat het hier al enige tijd over overhoop ligt met de ACM. In principe is dat ook een wens van de ACM: het wilde dat Apple haar voorwaarden aangepaste waardoor dating-app aanbieders andere betaalsystemen kunnen gebruiken. Echter laat Apple ontwikkelaars nog steeds kiezen tussen ofwel een alternatieve betaalmethode in de app of een link naar een betaalsite, een drempel die de ACM niet ziet zitten. ACM: “Dat mag niet. Beide opties moeten gebruikt kunnen worden.”

Apple staat het nu in ieder geval toe externe betaalmethodes aan apps toe te voegen. Daarnaast heeft het de eisen waaraan alternatieve betaalmethodes moeten voldoen verhelderd en er is een nieuwe tekst opgesteld die ontwikkelaars moeten tonen in de app (en dat hoeft minder vaak dan Apple eerst eiste). Het is de melding die aangeeft dat gebruikers gaan betalen buiten de App Store en dat daar risico’s bij komen. Betaalproviders worden alleen toegelaten als de systemen 99,9 procent van de tijd up and running zijn, een responssnelheid hebben van maximaal 300 milliseconde én er jaarlijks minstens 6 miljoen transacties worden verwerkt.