Apple lijkt toch te gaan buigen voor de ACM

Helemaal eens met zienswijze van de ACM is Apple het nog steeds niet, want ze houden het beroep tegen het ACM besluit nog steeds in tact. Maar, de tech gigant heeft wel een nieuw voorstel gedaan om aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Even een geheugensteuntje. Het gaat daarbij om de eis dat Apple alternatieve betaalmethoden voor aanbieders van dating-apps in Nederland moet gaan aanbieden. Daar leek Apple enkele weken geleden op de valreep aan te voldoen, maar de ACM zag dat anders. Apple bleef volgens de autoriteit onredelijke voorwaarden hanteren en werd daarom opnieuw beboet.

Akkoord lijkt een formaliteit

De ACM heeft op het nieuwe voorstel van Apple in ieder geval al positief gereageerd, maar stelt ook dat de beoordeling nog loopt en dat de betreffende marktpartijen er ook nog naar moeten kijken.

“Het aangepaste voorstel moet leiden tot definitieve voorwaarden voor datingapp-aanbieders die gebruik willen maken van de App Store. Als het voorstel voor definitieve voorwaarden binnen is, gaat de ACM dit voorleggen aan marktpartijen. De ACM geeft daarna zo snel mogelijk het oordeel of Apple met de uitvoering hiervan voldoet aan de eis van de ACM dat alternatieve betaalwijzen mogelijk worden gemaakt in datingapps”, aldus de ACM in een persbericht.