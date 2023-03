Spotify: hifi muziekkwaliteit komt er echt aan

Spotify doet het als streamingdienst heel goed. Dat het de afgelopen jaren zo hoog heeft ingezet op podcasts was uiteindelijk waarschijnlijk wel een goed idee. Waar het echter wel in is gaan achterlopen, dat is de muziekkwaliteit. Waar Apple volop experimenteert met zijn ruimtelijke audio en andere mogelijkheden om muziek te luisteren zoals jij dat prettig vindt, is Spotify al jaren vrijwel hetzelfde. Veel gebruikers zeuren al jaren om hifi geluid, geluid dat meer klinkt zoals de artiest het bedoeld heeft. Volgens de co-president van Spotify komt dat echt wel. Wanneer? Op een bepaald moment.

Misschien vraag je je af wat hier nieuwswaardig aan is. Op zich weinig, maar het wordt tijd dat we Spotify het vuur wat meer aan de schenen leggen. Het is geen tijd om comfortabel achterover te hangen omdat alles wel reilt en zeilt. Mensen hebben het financieel steeds moeilijker: één van de dingen waarop dan zal worden bezuinigd is misschien toch dat streamingdienstabonnement. Tijd voor actie, toch?

De concurrentie is ze voor

Spotify kondigde twee jaar geleden al aan dat het met hifi kwam, maar we hebben er daarna niets meer van gehoord. Tegen TheVerge zegt co-president van Spotify Gustav Söderström echter dat er wel een soort lossless audio aan zit te komen voor de Scandinavische streamingdienst. Echter meent Söderström dat de industrie na hun aankondiging ineens enorm veranderde. Hoe hij dat echter bedoelt, daar is hij maar vaag over. Hij zegt: “We willen het op een manier doen die ook vanuit het kostenplaatje voor ons werkt. Ik kan geen commentaar geven over de overeenkomsten die we hebben met muzieklabels of wat de concurrentie doet.”

Het is jammer dat Spotify er zo vaag over doet, maar ja, het is nu eenmaal sinds 2018 beursgenoteerd en moet dus heel erg oppassen met wat het wel en niet zegt. Bovendien lijkt het uit de antwoorden van Söderström ook wel duidelijk te worden dat Spotify heel goed weet dat het nu écht iets moet doen aan de geluidskwaliteit van de muziek op de dienst. High fidelity-muziek is al jaren beschikbaar bij andere streamingdiensten en met de macht die Spotify heeft, zou het wat ons betreft wel wat steviger in zijn schoenen mogen gaan staan. Technisch gezien zou het zelfs praktisch al klaar zijn, maar waarschijnlijk is het vooral een politiek spel waardoor het er nog niet is. Spotify wil het onderdeel maken van zijn Premium-abonnement, terwijl de concurrentie het gratis aanbiedt. Waarschijnlijk doelt de co-president daarop als hij zegt dat de industrie is veranderd.