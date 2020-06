Spotify komt met nieuwe optie voor video-ads

Op andere platforms, zoals bijvoorbeeld Instagram of Facebook, hebben veel gebruikers hun geluid uitstaan. Dan komt de boodschap die in een filmpje wordt verteld, niet helemaal over zoals je het als adverteerder hebt bedoeld. Het grote voordeel van adverteren op Spotify kan dan ook juist het geluid zijn. Alle gebruikers hebben het geluid namelijk aan staan. Het combineren van audio en video zorgt voor een twee keer zo hoge interactie op Spotify, zo blijkt uit onderzoek van het platform. De reclame-inkomsten bestaan voor gemiddeld 25% uit video.

De populaire streamingdienst Spotify komt met een optie voor adverteerders om video-ads op het platform te plaatsen. De mogelijkheid is vanaf nu beschikbaar op Spotify Ad Studio, het self-service platform voor adverteerders. En dat is behoorlijk interessant voor bedrijven omdat ze hiermee weer op een andere manier hun (jonge) doelgroep kunnen bereiken. Merken kunnen op het platform hun boodschap overbrengen met visuele storytelling. Gebruikers zien deze ads dan verschijnen terwijl ze een playlist of podcast streamen.

Video-ads steeds populairder

Spotify speelt slim in op de trend van video-ads. Die worden namelijk steeds populairder. Op alle online platforms komen steeds meer video's voorbij. Dat is natuurlijk niet gek, want we kijken al jaren steeds meer naar (korte) video's. Denk maar eens aan de populariteit van TikTok, wat echt door het dak lijkt te gaan dit jaar. De Ad Studio van Spotify is de nieuwste toevoeging aan het self-service platform voor adverteerders. Als merk kun je hier real-time targets op basis van interesse, muziek- en podcast streaming en bijvoorbeeld specifieke targeting op luisteraars van zakelijke podcasts.

Content is nog steeds king

Ook voor video-ads geldt: content is king. De inhoud moet goed zijn en de boodschap in korte tijd overbrengen. Op een pakkende manier. Dat is inderdaad een uitdaging, maar wel noodzakelijk als je een succes wilt maken van je video-advertentie campagne. Wat nu ook een trend is (kijk maar eens kritisch naar de advertenties die je zelf op Instagram voorbij ziet komen): video advertenties van foto's. Alsof je naar een diashow zit te kijken. Dat is dus niet origineel en pakkend. Doe je best op de inhoud. Je doelgroep zal dat waarderen en je campagne een stuk succesvoller maken.