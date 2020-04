Voor wie zich verveelt: acht toffe podcast luistertips

Netflix uitgespeeld, een stapel boeken weggewerkt, de zolder opgeruimd en de tuin zomerklaar gemaakt? De kans is groot dat jij je na weken van thuiszitten inmiddels ook verveelt en niet meer weet wat je moet doen. Met het Paasweekend voor de deur kun je maar beter alvast plannen maken om jezelf te entertainen. En dat doe je het beste met het luisteren van podcasts. Zoek komend weekend een lekker plekje in je tuin of op je balkon, zet een van deze podcasts aan en je hoeft je in ieder geval een lange tijd niet meer te vervelen. Onze acht podcast luistertips op een rij. Allemaal te beluisteren via onder andere Spofity en de Apple Podcast-app.

1. De Zelfspodcast - Jaap Reesema en Sander Schimmelpenninck

Inmiddels al meer dan een half jaar lang brengen Jaap Siewertsz van Reesema en Sander Schimmelpenninck op vrijdagochtend de Zelfspodcast uit. Jaap is zanger en liedjesschrijver (en staat op dit moment op nummer 1 in België) en Sander is hoofdredacteur van Quote en presentator van Op1. Het zijn vrienden van vroeger die op hun manier het leven en dingen die in de wereld gebeuren doornemen. En met 'op hun manier' wordt bedoeld met het nodige sarcasme en vooral veel humor. Want je moet de mannen ook weer niet té serieus nemen.

Ze beginnen de week met hun dieptepunten om even lekker te kunnen klagen, Jaap pitcht iedere week en businessideetje waar Sander op mag schieten en ze benoemen 'het snoepje van de week'. En dat is hilarisch om naar te luisteren, vooral omdat de twee elkaar zo goed kennen en goudeerlijk zijn. Verstand op nul en luisteren maar, zo zouden meer podcasts moeten zijn.

2. 30 minuten Rauw - Ruud de Wild

Radiomaker Ruud de Wild weet wel hoe je iemand moet interviewen en in 30 minuten Rauw krijgt hij eindelijk meer tijd dan hij normaal gesproken op de radio heeft. Dat zijn vaak korte items maar dit is een vragenvuur van een half uur. Daarin zijn altijd BN'ers te gast die open en bloot de vragen van Ruud beantwoorden.

Deze podcast bestaat al sinds april 2018 en - mocht je het nog niet kennen - dus kun je lekker ver terugscrollen om interviews te luisteren. Politici, artiesten, schrijvers, programmamakers en YouTubers, van alles komt voorbij. Normaal gesproken komen Ruud en de gast samen, maar de afgelopen weken is ook Rauw in quarantaine en worden de interviews op afstand gedaan. Dat maakt ze zeker niet minder interessant om naar te luisteren.

3. De BOOS AntiCoronaDepressiePodcast - Tim Hofman

BOOS ken je misschien wel van YouTube, waarin Tim Hofman probeert mensen 'onboos' te maken door geschillen op te lossen. Webwinkels die orders niet leveren, huurbazen die de boel bedonderen en ga zo maar door. Maar nu nieuwe video's niet gemaakt kunnen worden, maakt Tim Hofman de AntiCoronaDepressiePodcast. Inmiddels zijn er al zeven afleveringen en dus kun je wel even vooruit.

Wat je kunt verwachten: tips om het thuiszitten te overleven (van Tim Hofman zelf, die ooit maanden thuis zat na een hersenschudding), tips om je hersenen gezond te houden (van neuropsycholoog Erik Scherder) en een aflevering in het teken van muziek (waarin treurige liedjes vrolijk worden gemaakt). Meer dan genoeg podcast-entertainment om even mee vooruit te kunnen. Een podcast met beeldmateriaal, want de filmpjes zijn ook via YouTube te luisteren en bekijken.

4. De Brand in het Landhuis - Simon Heijmans

Dit is al een 'oudje' in podcastland maar het zonde om 'm niet te noemen voor de mensen die het nog niet kennen: De Brand in het Landhuis. Het is een podcast van Simon Heijmans waarin hij het mysterie van de brand in landhuis Zionsburg in Vught onderzoekt. Het luistert als een heel goed boek, een thriller, waarbij je móét weten hoe het afloopt. En dus heb je die zes afleveringen er zo doorheen.

Deze podcast is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Ewald Marggraff die in 2003 bij de brand in zijn eigen huis om het leven kwam. Hij was schatrijk en had een giga kunstcollectie, maar na zijn dood lijkt dat allemaal verdwenen te zijn. Podcastmaker Simon Heijmans komt uit Vught en probeert het mysterie te ontrafelen. Super spannend met een spectaculaire ontknoping. Eén van de best beluisterde podcasts van Nederland.

5. Laura H. - Schik

Laura H. is ook wel bekend als het kalifaatmeisje, de jonge vrouw die wist te ontsnappen aan IS. Haar verhaal is inmiddels vrij bekend, mede dankzij het boek dat Thomas Rueb over haar verhaal schreef. Een zeer indrukwekkende, hele dikke pil, die je kippenvel gaat bezorgen.

Maar inmiddels is er ook een podcast, waarin Laura H. zelf ook aan het woord komt om haar verhaal te doen, die ook als je het boek al gelezen hebt de moeite waard is om te luisteren. Het bizarre verhaal van Laura, een jong meisje uit Zoetermeer (Sweet Lake City) dat met twee piepjonge kinderen in Syrië terecht komt én weet te ontsnappen.

