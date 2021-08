​Wat is ruimtelijke audio en hoe doe je er je voordeel mee?

Muziek luisteren alsof je er middenin zit. Je kunt het spatial audio noemen of ruimtelijke audio: het is precies hetzelfde. Maar, wat is het dan precies? Bovendien zijn er ook meerdere toepassingen voor.



Ruimtelijke audio

Ruimtelijke audio is zoals de naam impliceert: audio die zich aanpast op de ruimte. Apple is een van de grote bedrijven achter ruimtelijke audio. Het maakt het mogelijk om geluid zo te laten klinken, dat het echt uit je iPhone lijkt te komen. Dat betekent dat wanneer je je iPhone in je hand voor je hebt en je je hoofd naar rechts draait, je zal merken dat de audio zich meer concentreert naar de linkerkant van je hoofd, want daar is de iPhone. Het is een bijzonder gegeven, maar zo werkt het ook met andere dingen die je kijkt op Apple’s apparatuur.

Ruimtelijke audio moet je zien als het verschil tussen een orkest in een schoenendoos laten spelen, of in de perfecte akoestiek van de mooie grote zaal in het Concertgebouw. Wanneer de hele grote ruimte zich kan vullen met geluid, dan klinkt het natuurlijk veel rijker dan wanneer het zo terugketst. Die ruimtelijke audio plaatst je eigenlijk bijna in de studio waar je favoriete zanger zijn nieuwe nummer opneemt. Je hoort je favoriete artiest bijna alsof hij klein is geworden en in je hoofd zingt, terwijl de muziek eromheen galmt.