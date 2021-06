​Apple Music - Lossless versus Dolby Atmos: wat is beter?

Apple Music is sinds een week uitgerust met nieuwe varianten audio. De muziek is hetzelfde, maar de manier waarop je het hoort is een tikkeltje anders. Eigenlijk zelfs heel erg anders. Je kunt kiezen uit lossless en Dolby Atmos. We hebben al in een eerder artikel uitgelegd wat je daarbij ongeveer moet verwachten, maar nu kunnen we het ook echt horen. Dat hebben we gedaan. Dit zijn onze eerste bevindingen.



Applaus voor Apple

Ten eerste applaus voor Apple. Het feit dat het binnen Apple Music gratis (of eigenlijk zonder meerkosten, want je betaalt uiteraard wel voor Apple Music) deze extra manieren van muziek ervaren aanbiedt, is fantastisch. Het is de allernieuwste geluidstechnologie en het is tof dat Apple dit zonder meerprijs met zijn klanten wil delen.

Het is bovendien een duidelijk hoorbaar verschil of je kiest voor gewoon, lossless of Dolby Atmos. Er is daarnaast ook nog de keuze voor high res lossless, maar die scharen we voor nu even onder de noemer lossless. Zonder high res is lossless namelijk al zeer indrukwekkend.

Lossless audio

Lossless audio is volgens Apple de exact zelfde geluidskwaliteit die oorspronkelijk in de studio is vastgelegd. Kortom, artiesten nemen iets op, luisteren het in de studio en zijn er blij mee. Vervolgens wordt die muziek op streamingdiensten aangeboden en klinkt het toch een tikkie anders.

Iets dat je niet merkt als je altijd gewoon in stereo luistert, maar als je lossless er eenmaal naast legt, dan is het verschil pijnlijk merkbaar. Bij lossless audio is het volume automatisch iets harder en hoor je geen ruis of het geluid van instrumenten in elkaar lopen.