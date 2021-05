Apple rolt nieuwe OS-versies uit voor iPhone, iPad en Mac

Ook de Podcasts app is vernieuwd. Zo kun je nu (betaalde) abonnementen nemen op podcasts die dit aanbieden zodat je gebruik kunt maken van, bijvoorbeeld, exclusieve, voor abonnees, afleveringen van podcasts of de mogelijkheid om een podcast te beluisteren voordat deze voor het ‘grote publiek’ live gaat.

Verder zijn er nog wat kleine vernieuwingen, zoals ondersteuning voor nieuwe wijzerplaten op de Apple Watch en de mogelijkheid om een telefoonnummer of e-mail adres in te voeren in de ‘verloren’ modus van de AirTag. De nieuwe, 14.6, versies van het iPadOS en iOS werken respectievelijk vanaf de iPad Air 2 en vanaf de iPhone 6S. Alle bug-fixes en verbeteringen staan in de release notes van de nieuwe OS-versies.

Van de nieuwe MacOS, Big Sur 11.4, heeft Apple nog geen releasenotes gepubliceerd, maar ook hier hebben de belangrijkste vernieuwingen betrekking op Podcasts en lossless audio. Daarnaast is support toegevoegd door AMD ‘Big Navi’ 6800, 6800XT en 6900XT.