​Apple music komt met lossless audio: dit is wat dat betekent

Het gonst van de geruchten over Apple Music, maar nu er code is ontdekt in de Android-applicatie van de muziekstreamdienst, komt daaraan zo langzamerhand een einde. Er is namelijk code gevonden voor lossless audiostreaming, wat impliceert dat er een hifi-abonnement komt voor muziekliefhebbers. Dit is wat lossless audiostreaming inhoudt en wat we tot nu toe weten over de implimentatie ervan binnen Apple Music.



Lossless audio

Lossless audio betekent hetzelfde als muziek luisteren zonder kwaliteitsverlies. Misschien ken je wel dat ruis-achtige geluid dat je soms hoort als je internet je in de steek laat. Je kunt dit ook herkennen als je bijvoorbeeld Apple Music gebruikt met de optie voor een gereduceerde kwaliteit muziekstreaming. Vaak wordt die ingezet als je niet op een wifi-verbinding zit maar juist onderweg bent en niet teveel data wil verbruiken. Over het algemeen is de regel dan ook: hoe meer ruis, des te slechter de kwaliteit van hetgeen er moet worden gestreamd en dat betekent dat het bestand ook minder groot is. Hierdoor kost het minder data om te streamen. Uitzonderingen daargelaten, zoals hiphopmuziek die gebruikmaakt van een oud sample of als je graag luistert naar oude opnamen van de Beatles.

Een andere optie binnen Apple Music is de normale streamingkwaliteit, maar daar wordt binnenkort dus waarschijnlijk hifi-streaming aan toegevoegd. Dit toont de beta van de Android-app van Apple Music. Daarnaast zijn er in de code ook sporen gevonden van de mogelijkheid om muziek te downloaden voor online luisteren. Daarbij maak je alleen gebruik van data of wifi om de muziek eenmalig te downloaden, waarna je het offline kunt beluisteren. Handig voor als je in het vliegtuig zit, of als je simpelweg echt geen data wil gebruiken wanneer je bijvoorbeeld in de trein zit.