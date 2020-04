Dit wil je: naar de kapper gaan in 8D audio

Zo'n twee weken geleden ging Billie Eilish met een opgenomen nummer in 8D-audio compleet viral. Samen Pentatonix bracht zij een nummer uit aan de hand van 8D technologie. Een ware muzieksensatie waarbij het geluid als het ware een spelletje speelt met je hersenen.

Het viraaltje van Billie was leuk, maar het kan nóg beter... Je kunt namelijk virtueel langsgaan bij de kapper of barber. Ideaal in deze Corona tijden mocht je het geluid van de schaar of het scheerapparaat missen of gewoon toe zijn aan een 'virtueel knipbeurtje'. Mijn vriend kan er inmiddels wel een gebruiken trouwens.

Een virtuele knipbeurt in 8D audio

Dus zet de headphones maar weer op en doe je ogen dicht. Voor de mannen: pak er een glas whisky bij voor het ultieme 'barber-effect'.

We gaan even 'lekker een virtueel kappertje pakken in 8D audio'.