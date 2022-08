Spotify ziet het licht: podcasts en muziek uit elkaar

Spotify gaat een groter onderscheid maken tussen podcasts en muziek. Als je nu naar het homescreen kijkt, dan zie je ze nog allemaal door elkaar staan, maar dat is straks verleden tijd. Zo kun je ook nieuwe filters instellen om alleen bepaalde muziek en podcasts te zien. Het is hierdoor wat minder een ratjetoe van contenttypen.

Het verschil lijkt niet groot, maar het filterknopje dat nu op de pagina staat, die moet het verschil maken. In eerste instantie zie je alles nog wel door elkaar, zoals het nu ook is, maar als je ofwel muziek ofwel podcasts selecteert bij het filter, dan zie je het homescreen alsof die andere content helemaal niet bestaat. Helder, strak en to the point. Het verschil tussen de twee wordt dan ook merkbaar: van een podcast wil je vooral weten of er nog nieuwe afleveringen zijn, in plaats van dat je direct allemaal aanraders nodig hebt. Met muziek ligt dat net even anders, waardoor die feed juist draait om het ontdekken van nieuwe muziek.

Spotify doet het onder andere omdat het ervan overtuigd is op deze manier betere aanraders te kunnen doen. Echter zal het grote publiek vooral blij zijn dat je het ene type audio nu beter kunt vinden dan wanneer alles door elkaar staat. Muziek en podcasts zijn weliswaar beide audiotypen en je kunt ze door elkaar heen luisteren: waarschijnlijk zien veel mensen ze toch iets meer uit elkaar dan Spotify ooit voor ogen had.

Muziek versus podcasts

Lekker filteren dus, dat homescreen, al hebben we nog wel onze vraagtekens bij de muziekvariant. Die toont nu twee grote blokken als eerste, waardoor je niet zoveel overzicht hebt. Scroll je naar beneden, dan wordt het wel wat kleiner en duidelijker, maar die twee grote aanraderblokken zo prominent in beeld zijn wel wat overweldigend. Qua podcasts doet Spotify precies wat het belooft: nieuwe afleveringen van een podcast die je hebt geluisterd tonen. Slim, want met podcasts wil Spotify meer geld gaan verdienen. Het handiger maken om verder te luisteren past goed in die strategie.

Straks komen er ook audioboeken bij en kunnen we ons voorstellen dat die filterknoppen dus een nieuwe optie erbij krijgen. Mocht je het nieuwe homescreen helemaal niets vinden, geen man overboord: je ziet in eerste instantie nog steeds de oude. Pas als je een van de knopjes aantikt, dan veranderen de zaken.

Naast het feit dat de muziekpagina niet heel sterk is, is er nog een nadeel aan het nieuwe homescreen, namelijk dat hij nog niet direct op iOS uit is. Android-gebruikers kunnen hem elk moment verwachten, terwijl het voor iPhone-bezitters nog vaag is wanneer de update komt. Ergens in de nabije toekomst, zo belooft Spotify.