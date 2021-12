​Je kunt nu podcasts beoordelen op Spotify

Met muziek is het nog niet mogelijk behalve het hartje, maar aan podcasts kun je vanaf nu op Spotify een beoordeling geven. Het gaat om sterren van 1 tot 5, waarmee je kunt aangeven hoe je de podcast vindt. Dit is handig voor zowel andere luisteraars als voor podcastmakers zelf, maar komt ook met nadelen. Is het wel helemaal 'des Spotify's'?



Geen likes, wel sterren

Waar Instagram de likes juist terugdraait, omdat het geen populariteitswedstrijd moet worden, heeft Spotify het plan om juist te laten zien hoe populair iets al dan niet is. Nu is het grote verschil wel dat Instagram vaak persoonlijker is dan een podcast, maar dat hangt wel geheel van het onderwerp af. Een podcast als die van Joe Rogan waarin een heel scala aan beroemdheden voorbij komt, is natuurlijk heel wat anders dan een heel persoonlijke podcast over een vrouw die een kinderwens heeft maar geen partner.