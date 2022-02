Spotify investeert meer in podcasts: dit maakt podcasts zo tof

Spotify koopt Podsights en Chartable

Voor hoeveel euro het Scandinavische Spotify de platforms kocht is onbekend, maar het zegt wel iets over de richting die Spotify ingaat. We dachten even dat Spotify wel goed zat in de podcasts en dat het nu juist vooral ging voor de luisterboeken, maar het is blijkbaar nog niet klaar met zijn uitbreidingen op het gebied van podcasts. En aan de andere kant: het hele gedoe rondom de podcast van Joe Rogan heeft Spotify wel nog meer in de kijker gespeeld als podcastaanbieder. Dus ergens is het voor te stellen dat Spotify er alleen maar op wil doorpakken.

Met Podsights en Chartable kunnen podcastmakers tags in hun show aanbrengen waarmee ze kunnen zien wie de podcast luistert en wie er na een advertentie ook actie ondernam op die advertenties. Hiermee wil Spotify niet alleen advertenties aan podcasts toevoegen, maar ook binnen de muziek. Bovendien zijn podcasts ook niet per se altijd kwetsend of mogelijkheden om misinformatie te verspreiden: dit zijn redenen waarom podcasts zo leuk zijn.