Betaalde podcast abonnementen op Spotify

Vanaf vandaag kunnen podcasters hun content exclusief, betaald, laten beluisteren via Spotify. De muziekdienst start in Nederland namelijk met Podcast Subscription, een service die in augustus het eerst in de VS uitgerold werd. Het goede nieuws voor de makers van podcasts is het feit dat alle uit de abonnementen gegenereerde inkomsten de eerste twee jaar volledig ten goede komen aan de makers. Pas na die periode gaat Spotify 5 procent van de abonnementskosten afromen.

Drie Podcast Subscription aanbieders

Op dit moment worden in Nederland drie betaalde podcasts via Spotify aangeboden; Lekker Lullen de Podcast, Maarten van Rossem - De Podcast en Pa en de Politiek. De content aanbieders, of podcast makers, mogen zelf bepalen welk abonnementstarief ze in rekening brengen. Zo betaal je bij Lekker Lullen de Podcast 3,99 per maand. Daarvoor krijg je elke week toegang tot één bonusaflevering van de podcast.

Maarten van Rossem en Frits en Auke Wester van Pa vragen voor toegang tot hun extra podcasts een vergoeding van 99 cent per maand. Van Rossem publiceert daarvoor extra afleveringen over specifieke gebeurtenissen in de wereldhistorie. Pa en de Politiek biedt elke twee weken additionele content aan uit interviews die in de originele aflevering niet hebben gehaald.