Spotify introduceert Q&A en Polls voor interactievere podcasts

Vandaag heeft Spotify twee nieuwe functies gelanceerd met als doel, zoals de streamingdienst zelf zegt, podcastmakers en luisteraars dichter bij elkaar te brengen. Q&A en Polls zijn feitelijk, zoals de namen al verklappen, manieren om ervoor te zorgen dat podcast luisteraars hun reactie, vraag of mening kunnen delen met de maker van de podcast. Op die manier wil Spotify zowel de makers als de luisteraars meer mogelijkheden geven voor interactie.

Q&A en Polls in Spotify podcasts

Podcastmakers kunnen een vraag (Q&A) Poll toevoegen tijdens het uploaden van de podcast. Naast een vraag of poll kan ook gekozen worden voor een open tekstvak waar luisteraars hun mening of opmerkingen kunnen invoeren. Podcastmakers moeten daarbij wel rekening houden met het feit dat de nieuwe functies alleen werken wanneer de podcasts gehost worden op Anchor. Q&A en Polls kunnen ook alleen daar beheerd worden. De makers ontvangen een melding wanneer luisteraars op vragen of polls gereageerd hebben. Die reacties kunnen bekeken worden op het Anchor account van de maker.

Luisteraars zien bij afleveringen waar de podcastmaker een vraag of poll heeft geplaatst, de geplaatste vraag onderaan de pagina van de aflevering op Spotify mobile (iOS en Android). Afhankelijk van of de maker heeft gekozen voor een vraag met een open einde of een poll, kunnen luisteraars in-app reageren.