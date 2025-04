5 dingen die beter kunnen aan Spotify

Meer controle over de homepagina

Die homepagina van Spotify is soms een enorm dolle boel. Het zou tof zijn als je daar als gebruiker meer controle over had. Als je bijvoorbeeld altijd meteen naar bepaalde afspeellijsten gaat, of bepaalde genres, dan zou het leuk zijn als je die zelf alvast op je voorpagina kan zetten. Wij zouden bijvoorbeeld graag New Music Friday meteen op de homepagina willen hebben, want daarin ontdekken we elke week weer nieuwe muziek.

Het uitsluiten van muziek

We hebben wel eens een sportles gehad waarbij er ineens Baby Shark door de speakers schalde: dat is een beetje gek tussen alle opzwepende sportbeats, maar niet zo gek, want de sportschooleigenaar heeft een peuter thuis. Het zou fijn zijn als je bijvoorbeeld bepaalde genres uit je smaakprofiel zou kunnen uitsluiten, of zelfs helemaal zou kunnen uitsluiten. Nu heeft het luisteren van een kinderliedje vaak al een lange echo binnen je Spotify, waardoor je nog weken achtereenvolgens hier en daar ineens Kinderen voor Kinderen voorbij hoort komen.