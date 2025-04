4 manieren om alvast invloed uit te oefenen op je Spotify Wrapped

Spotify Wrapped is een heel toffe manier om een beetje van jezelf te laten zien. Het is immers het jaarlijstje waarin de muziekstreamingdienst laat weten welke artiesten je het vaakst hebt gestreamd, welk nummer je toplied van het jaar was en welke genres er allemaal voorbijkwamen. Was je vorig jaar niet zo tevreden? Tijd om daar dit jaar iets aan te doen, en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Ga op jacht naar nieuwe muziek

Wil je graag eens een andere artiest dan die eeuwige Ed Sheeran in je lijst? Ga op zoek naar nieuwe muziek: als je nieuwe artiesten immers nu alvast luistert, dan hebben ze een grotere kans om in je jaarlijstje voorbij te komen, omdat je ze waarschijnlijk nog vaker gaat luisteren. Ontdek je pas in het laatste kwartaal van het jaar nieuwe muziek, dan heeft dat nog niet genoeg tijd gehad om lekker in je playlist te marineren.

Weet je niet waar je moet beginnen met je zoektocht naar inspiratie? Kijk dan bij de playlists die Spotify voor jou persoonlijk maakt, zoals je Release Radar, of ga elke week op vrijdag (of een andere dag) naar de New Music Friday-lijst en scrub door nummers heen. Iets leuks gehoord? Zet het in je playlist en luister er vaker naar. Ook is het slim om AI aan te zetten in je afspeellijst, wat je vindt bij de shuffle-knop. De nummerradio van liedjes luisteren die je leuk vindt is ook een excellent plan om nieuwe muziek te ontdekken die helemaal in je straatje past.