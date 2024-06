Je krijgt Spotify Wrapped nu het hele jaar door met My Spotify

Spotify weet dat het goud in handen heeft met zijn Spotify Wrapped. Mensen reageren er enthousiast op en delen het ook nog massaal op social media. Een betere reclame voor je app is er niet. Nu komt het met iets nieuws: My Spotify, en dat is eigenlijk een Wrapped die je elke dag kunt bekijken.

My Spotify

In een nieuwe blogpost schrijft Spotify dat je in My Spotify van alles kunt vinden gebaseerd op je luistergedrag. “De komende weken zullen luisteraars op hun homepage banners en gepersonaliseerde berichten in de app aantreffen die hun unieke Mijn Spotify luistergewoonten onthullen. Ze kunnen ook gepersonaliseerde functies ontdekken die exclusief zijn voor Spotify, zoals Daglijst, DJ, Blend, Dagelijkse Mix of de “Made For You” hub-een one-stop shop vol gepersonaliseerde afspeellijsten, podcasts, functies en aanbevelingen voor elke luisteraar.”

Het idee van My Spotify is dat je er een daglijstje in kunt vinden om te luisteren, naast een DJ Mix gebaseerd op jouw voorkeuren. Zo heb je elke dag een gloednieuwe, persoonlijke playlist te luisteren en wordt er ook nog een leuke mix gemaakt met muziek die je leuk vindt. Spotify zegt dat het met deze nieuwe functies fans wil verbinden met de muziek waar ze van houden op een unieke manier. Ook wil het graag op het juiste moment met de juiste functie komen, schrijft het.