Wrapped: dit zijn 10 jaarlijstjes zoals Spotify Wrapped

3. Google Foto’s jaaroverzicht

Hoeveel foto’s heb jij gemaakt dit jaar, en hoe vaak heb jij een glimlach vastgelegd? Google Foto’s gaat het je laten zien in je jaaroverzicht van 2024. Je ziet wat je eerste foto is die je hebt gemaakt, maar ook komt er een hele video met hoogtepunten voorbij. Erg leuk om te zien, wat je allemaal hebt meegemaakt dit jaar.

4. Mastodon Wrapstodon

Mastodon is een soort X/Bluesky en dat heeft natuurlijk een heel ander type recap dan de rest van de apps in dit lijstje: je kunt hierin zien hoe je jaar op het platform was. Je kunt bijvoorbeeld zien hoeveel posts je hebt geplaatst dat jaar. Ook kun je zien welke hashtag je het vaakst hebt gebruikt.

5. Tinder Year In Swipe Vision Board

Tinders Years in Swipe Vision Board geeft je niet allemaal akelige verhalen van mensen die alleen maar ‘hallo’ op de app zeiden en verder niks, je krijgt een heel moodboard te zien met wat je dating-ervaringen in 2024 allemaal waren. Je kunt bovendien vast vooruitkijken en aangeven waar je naar zoekt, zoals een Man in Financien.

6. Apple Music Replay

Apple Music was een van de eerste bedrijven die dit jaar met een jaarlijstje kwam. Replay bestaat sinds 2019 en bevat eigenlijk ongeveer dezelfde inhoud als Spotify Wrapped. Wat we echter beter vinden, dat is dat je ook nog een soort highlight-reel te horen en te zien krijgt, zoadat je door een soort muzikale reis door jouw jaar wordt meegenomen. Ook is er een ‘listening streak’-functie, waarmee je kunt zien hoeveel dagen je achter elkaar naar de streamingdienst hebt geluisterd.

7. Reddit Recap

Je kunt op Reddit oneindig praten over heel veel verschillende onderwerpen, en in het jaarlijstje krijg je daar een mooi beeld van. Het is ook een confronterend lijstje, want je ziet ook terug hoeveel tijd je hebt gespendeerd op het platform. Plus hoe vaak je comments naar beneden zijn gestemd: pijnlijk. Maar: ook hoe vaak ze omhoog werden gestemd.

8. Deezer My Deezer Year

Deezer is ook een muziekstreamingdienst en in zijn My Deezer Year kun je precies zien hoeveel muziek je dit jaar hebt genuttigd. Je ziet onder andere welke albums je het meest luisterde, welke nummers en welke genres en artiesten. Ook kun je jezelf geroast laten worden op basis van je muzieksmaak en kun je je laten hypen, een soort feestje maken van je beluisterde muziek. We vinden het ook leuk dat er een quiz inzit, waarmee je mensen vragen kunt laten beantwoorden over jouw muzieksmaak.