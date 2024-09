Je kunt nu met Duolingo-personages bellen om een taal te leren

Wil je graag een andere taal leren, dan doe je er goed aan om Duolingo te gebruiken. Het heeft helaas niet alle talen, maar het veelgebruikte Engels, Spaans en Frans is er. Nu gaat Duolingo normaal om de streaks, maar binnenkort kun je meer dan alleen hardop tegen de app spreken: je kunt ermee bellen.

Bellen met Duolingo

Tijdens Duolingo’s eigen evenement Duocon liet het weten dat je met Lily een gesprek kunt voeren. Het gaat om een personage dat je kent uit de taallessen en nu kun je testen of je het echt onder de knie hebt. Het nadeel aan Duolingo is namelijk dat het wat passief is. Je doet er dus goed aan om eens een wat interactiever gesprek te voeren met Duolingo (en dan gelukkig niet met die gekke groene uil).

Er zit natuurlijk geen echt mens aan de andere kant van de lijn: dat wordt opgelost met AI. Hierdoor kun je wanneer je maar wil je taal oefenen met kunstmatige intelligentie. Misschien haalt dat gegeven de druk om het goed te doen er wel een beetje af, maar toch, het is hoe dan ook een waardevolle manier om echt gesprekken te hebben in plaats van de wat meer staccato manier van leren die we kennen uit jaren Duolingo.

Dure piano

Het is alleen niet gratis; je hebt er een abonnement op Duolingo Max voor nodig. Ook is het alleen voor de eerdergenoemde talen beschikbaar. Het is wel de bedoeling om daar binnenkort ook Portugees, Duits Italiaans aan toe te voegen.

Er komen meer nieuwe dingen aan voor de taal-app: Het gaat ook de taal van de muziek spreken en introduceert binnenkort met pianomaker Loog pianolessen waarvoor je ook echt een fysieke Duolingo-piano kunt kopen voor 250 dollar (!). Piano is niet nieuw voor Duolingo, maar het uitbrengen van een fysiek apparaat wel. Spannende tijden dus voor de appmaker.

Adventures

In de app zelf komt er ook wat nieuws bij, dat voor iedereen beschikbaar komt die Frans leert vanuit het Engels of Engels vanuit het Spaans: Adventures. Dit is een soort storymodus waarin je in iemands leven wordt meegenomen en op basis daarvan een taal leert. Super, want dat is misschien wat logischer dan hoe Duolingo nu soms nieuwe woorden aan je introduceert. Klinkt leuk en is gratis beschikbaar.