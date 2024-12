5 redenen waarom Spotify Wrapped een teleurstelling is

We keken er zo naar uit, maar eigenlijk konden we niet zoveel met Spotify Wrapped als we zouden willen. Sinds het jaarlijstje van de streamingdienst gisteren live ging worden niet alleen de lijstjes gedeeld: ook het ongenoegen van mensen over de inhoud ervan. En dan bedoelen we niet per se de artiesten. Dit zijn 5 redenen waarom Spotify Wrapped dit jaar een teleurstelling is.

1. De AI-podcast

De AI-podcast hebben wij in Nederland niet en dat is erg jammer. Het maakt onze Wrapped er namelijk wel erg karig op. De AI-podcast was het nieuwe ding en het houdt in dat je jouw jaar met AI in een recap voorbij hoort komen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door NotebookLM van Google. We zullen niet weten wat die van ons is, want we hebben het niet en dat is een gemis.

2. Geen creatief nieuws

We hebben het niet in Nederland, dus dat is voor ons al een grote klacht, maar ook de mensen die het wel hebben (Engelsen, Amerikanen, zelfs Zweden) klagen erover. Veel mensen vinden het een beetje te makkelijk van Spotify om het aan AI over te laten. Ze hadden liever iets leukers gezien als groot nieuw ding aan Wrapped. We hebben ooit al eens een muziekpersoonlijkheid gekregen in Wrapped, zelfs een spelletje over jouw beluisterde muziek dat je met vrienden kunt delen: dingen die wat interactiever of deelbaarder waren dan een AI-podcast.