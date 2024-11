Wanneer komt Spotify Wrapped 2024 uit?

Maar, komt Spotify Wrapped wel in november? Die kans is wel waarschijnlijk. In 2022 en 2023 verscheen het op 30 november, dus dat zou op het moment van schrijven volgende week zaterdag zijn. Echter is Spotify in het verleden ook juist gefocust geweest op de woensdag of donderdag, dus dat het kan dit jaar zomaar 28 november worden. Dat is in ieder geval waar wij ons geld op inzetten. Dit is de lijst met releasedata van Spotify Wrapped uit het verleden:

donderdag 30 november 2023

woensdag 30 november 2022

woensdag 1 december 2021

dinsdag 1 december 2020

donderdag 5 december 2019

donderdag 6 december 2018

Het kan nog gebeuren dat Spotify het naar 5 december tilt, dus mogelijk hebben we iets meer geduld nodig voordat we leren welk nummer we echt hebben grijsgedraaid dit jaar.