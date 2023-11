Spotify Wrapped 2023 staat erop: bekijk nu jouw favorieten

Spotify Wrapped staat erop! We hadden al verwacht dat hij een dezer dagen zou komen en nu kun je het bekijken . Op Spotify kun je er ook bijna niet omheen: op de voorpagina staat een groot blok met Wrapped, maar er is zelfs een klein tabblad rechtsbovenin te zien met een regenboog aan kleuren en Wrapped erbij.

Daarnaast laat Wrapped zien welke artiesten je veel luisterde, maar ook wanneer. Zo ben ik naar een aantal concerten geweest en je ziet precies in welke maanden ik Usher, Chris Brown en Burna Boy heb gezien. Hoewel die laatste een nogal grote uitdaging was en dus eigenlijk twee maanden besloeg... Maar goed, over dat akkefietje hebben we het niet meer.

Als je op het tabblad tikt, dan start je Wrapped, nadat Spotify je eerst vraagt of je er klaar voor bent, komt er als een soort Instagram Story voorbij wat je allemaal hebt gedaan dit jaar. Hoeveel verschillende genres luisterde je? Welke genres luisterde je het meest? Voel je niet te snel beledigd als het pop is: Spotify rekent namelijk enorm veel muziek tot pop.

Favo artiesten van het jaar

Wat dat namelijk als sneeuw voor de zon doet verbleken, dat is dat er ook veel artiesten zijn die een filmpje hebben gemaakt voor Spotify om hun fans te bedanken. Zo schijn ik in de 0,05 procent te zitten die naar Rema luistert, maar waarschijnlijk zit ik dat met heel veel andere mensen. Maar toch: toch is het leuk dat die data er is en hoe die wordt weergegeven: al wordt niet iedereen blij van die dataverzameling.

Verder laat Spotify Wrapped ook weten welke podcasts je veel luisterde, hoeveel minuten je luisterde en kun je die informatie natuurlijk allemaal op social media delen. Dat wil Spotify natuurlijk heel graag. Het is een van de beste manieren voor de streamingdienst om reclame te maken. Het voordeel is namelijk dat het zelf eigenlijk niks hoeft te doen: de reclame wordt voor het bedrijf gemaakt. Het heeft ineens miljoenen ambassadeurs, helemaal gratis.

Niet iedereen deelt overigens nog even trots zijn Wrapped: het is na al die jaren voor sommigen wat te veel herhaling, maar anderen zien het juist als een leuke social media-traditie. Of misschien heb je helemaal geen Spotify en gaat dit sowieso langs je heen: dan nog is het best leuk om bij anderen op hun social media te leren waar zij dit jaar zoveel naar hebben geluisterd.