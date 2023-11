​Wanneer verschijnt Spotify Wrapped 2023?

Spotify is al aan het teasen, dus het kan niet lang meer duren voordat Spotify Wrapped verschijnt. Het jaar 2023 is al bijna voorbij, en we weten dat Spotify niet tot 31 december 23:59 uur wacht tot het vaststelt welke muziek en podcasts jouw 2023 bepalen. Het schijnt elk jaar op 31 oktober te stoppen met het meten voor dat jaar, dus als je nu nog even snel een nummer in de lijst wil krijgen, dan is dat te laat. Maar de hamvraag is natuurlijk: wanneer arriveert Spotify Wrapped dan?

Spotify Wrapped 2023

Spotify Wrapped is het jaarlijstje van Spotify. De muziekstreamingdienst laat je elk jaar in de app zelf weten welke muziek jij het meest luisterde: de genres, de artiesten en de nummers. Daarnaast kijkt het ook naar podcasts die je hebt geluisterd. Het is leuk om inzicht te krijgen in welk nummer nou echt het vaakst is geluisterd en dus je ultieme nummer 1 van het jaar is. Maar vooral is het leuk om iets persoonlijks als muziek met anderen te delen en daarom is Spotify Wrapped ook altijd een geweldig uithangbord voor de streamingdienst: iedereen deelt op social media wat ze opviel of waar ze simpelweg trots op zijn uit hun Wrapped. Of jij het op social media deelt, is helemaal aan jou, maar het is in ieder geval wel leuk om even te kijken wat de data van Spotify over jouw jaar zegt.

Wanneer komt Spotify Wrapped dan uit? Het zal niet lang meer duren en dat baseren we aan de hand van drie verschillende factoren. De eerste is dat Spotify het zelf teast. Dat is natuurlijk een heel belangrijke aanwijzing dat het er weer aan zit te komen. Het X-account van Spotify UK & Ireland schrijft: “Alle gedachten leiden tot Wrapped”, waarbij het een lijstje met muziek deelt waarin de titels van de nummers een zin vormen. Best grappig gedaan: “This is my roman empire” betekent eigenlijk ook: dit is waar ik elke dag aan denk. En sommige mensen hebben dat ook wel: dat ze tijdens het Spotifyen bedenken: help, wat als dit nummer straks in mijn Wrapped komt? Spotify teast het ook al in de app zelf via notificaties: “Wordt het aantal dit jaar hoger of lager? Alles wordt binnenkort onthuld in jouw 2023 Wrapped.”