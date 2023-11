​Instagram Wrapped: wat is het en wat doet het?

Terwijl Spotify als het goed is zijn jaarlijkse verzamelwoede rondom onze data over luistergedrag weer heeft 'stilgelegd' om Wrapped te maken, zien we dat er op Instagram steeds meer mernsen hun ‘Wrapped’ delen van die app. Hoe zit dat?

Insta Wrapped

We houden ervan om jaarlijstjes te maken, en die hobby begint dit jaar al vroeg: november is nog niet eens door de helft of we krijgen al een Instagram Wrapped. Dat komt echter niet bij Instagram zelf vandaan: Insta Wrapped is een aparte app die een visueel aantrekkelijke opsomming maakt van allerlei data die het uit je account trekt. Denk bijvoorbeeld aan informatie over wie je geblokkeerd heeft en wie je profiel bekeken heeft. Interessant om te zien of die ene ex er tussen zit.

Maar zoals dat vaak met dit soort apps het geval is, komt Insta Wrapped met zijn makken. Deze app is niet door Instagram-eigenaar Meta gemaakt, maar door een bedrijf dat daar niets mee te maken heeft. Door jouw profiel hieraan te linken geef je dat bedrijf in één keer een heleboel data over jezelf. Je weet niet precies wat zo’n bedrijf daar vervolgens mee doet. Dat is bij Spotify Wrapped anders: dat komt gewoon van Spotify zelf. Er zijn bovendien meerdere aanwijzingen die erop duiden dat het wel een wat onbetrouwbaar bedrijf is, zoals het gebruik van de naam Instagram en het niet werken van de website.