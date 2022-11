Spotify Wrapped 2022 is er: zo luister je jouw jaarlijst

Geheel als een verrassing lanceerde zojuist Spotify Wrapped. Het jaarlijstje met nummers, artiesten en genres die je het meest hebt geluisterd is weer beschikbaar. Vorig jaar kwam het op 1 december, maar dit jaar is Spotify een tikkeltje eerder. Met nu nieuw een manier om je favoriete artiest te 'bedanken' door een standaard social media-bericht met daarin gepersonaliseerde gegevens over luistertijd en nummer te delen.

Spotify maakt zichzelf altijd populair met de lijst, die standaard volop gedeeld wordt op social media. Het is de perfecte gratis reclame voor de streamingdienst die van veel muziekliefhebbers het leven heeft veranderd. En ook voor veel bedrijven en artiesten, toen het zorgde dat we illegaal downloaden langzaam maar zeker achter ons lieten en we naar streaming overstapten.

Heel veel data, heel veel macht

Het is meteen een leerzame manier voor mensen om te begrijpen dat techbedrijven data van ze bewaren. Spotify heeft veel macht in de muziekbizz, juist omdat het precies in kaart kan brengen hoe vaak muziek wordt geluisterd, maar ook hoe snel het geskipt wordt. Spotify is een van de bedrijven die al vanaf het begin duidelijk laat merken dat het je 'in de gaten houdt'. Het raadt immers ook nieuwe muziek aan, gebaseerd op wat je eerder hebt geluisterd.

Spotify baseert de Wrapped altijd op het jaar tot 31 oktober, dus mocht jij de hele maand november hebben gespendeerd met het nieuwe album van bijvoorbeeld Bruce Springsteen of met de soundtrack van Black Panther, dan zal dat niet zijn meegenomen in je jaarlijst. Wil je je eigen Spotify Wrapped checken? Open dan nu de Spotify-app en het staat je al op de homepage op te wachten. Have fun!

In ieder geval verwachten we dat we de komende dagen vooral veel Wrapped-lijstjes op de socials zullen tegenkomen. Waarschijnlijk moet de geweldige nieuwe trend Instafest zijn plekje als viral gaande social post opgeven. Of zou Spotify stiekem daarom wat eerder zijn geweest met Wrapped 2022?