Spotify Wrapped is gearriveerd: de leukste tweets

Spotify heeft zijn jaarlijkse marketingsuccesverhaal weer op zijn gebruikers losgelaten: Spotify Wrapped is online. Het jaarlijstje waarin je kunt lezen dat je dit jaar 143 genres luisterde en 1.877 artiesten. Het lijstje waaruit blijkt dat je 32.339 minuten hebt geluisterd en dat dat 83 procent meer is dan andere luisteraars in Nederland. En zelfs wat je audio-aura is. Het is gearriveerd. En dat heb je waarschijnlijk allang gezien.



Spotify Wrapped 2021

Spotify maakte eerst zijn Wrapped-lijst vooral om te laten zien wat je persoonlijk zoal hebt geluisterd, maar het is gebleken dat iedereen het volop online deelde, waardoor de lijst steeds meer is toegespitst op delen. Spotify lijkt niet meer zo fanatiek in te zetten op podcasts. Ze komen nog wel voorbij, maar er is meer aandacht voor muziek en bijvoorbeeld een grappige mini-quiz die je met je vrienden kunt delen. Sterker nog, het komt aan het einde van de presentatie zelfs met meerdere visuele manieren om de samenvatting van jouw Spotify-jaar op je social media te zetten.

Helaas is er op dit moment een groot aantal mensen dat zijn Spotify Wrapped niet kan bereiken. Hopelijk wordt hier snel een oplossing voor gevonden, want anders hebben sommige muziekfans straks helemaal geen nagels meer: