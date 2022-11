Instafest is de nieuwe viral hit op Instagram

Zie jij ineens allemaal geweldige festivals voorbijschieten op Instagram? We hebben slecht nieuws voor je en goed nieuws. Het slechte nieuws is dat die festivals waarschijnlijk niet bestaan, want ze zijn gemaakt met Instafest. Het goede nieuws? Dat je het zelf ook kunt maken, zo’n toffe Instagram-post om te laten zien wie je bent door middel van je muzieksmaak.

Instafest Terwijl iedereen smacht naar de Spotify Wrapped van dit jaar (die ook al flink wordt geteased door de muziekstreamingdienst zelf), is er een nieuwe viral hit die is opgestaan: Instafest. Het is niet gebaseerd op welke artiesten je volgt of liket op Instagram: het is puur gebaseerd op je beluisterde nummers op Spotify. Echter kun je de functie Instafest niet vinden binnen de streamingdienst. Heb je een Spotify-account en wil je graag een Instafest aanmaken, dan ga je daarvoor naar. www.instafest.app en tik je op inloggen met je Spotify. Login en lees goed de privacy-informatie om te checken of je dit wel oke vindt. Zo ja, tik op ‘agree’. Dat was het al: je ziet nu meteen je persoonlijke line-up en je kunt hem eventueel zelf nog aanpassen als je dat wil (bijvoorbeeld als je niet wil dat mensen je gebruikersnaam zien van Spotify). Je ziet in Instafest de artiesten die je de afgelopen 4 weken veel hebt geluisterd, de afgelopen 6 maanden of gewoon allertijden.

Eén headliner Krijg je er maar een festival uit met één headliner en verder niemand? Dan luister je waarschijnlijk niet heel vaak muziek op Spotify. Hoe meer je luistert, hoe langer je festival is, al stopt het wel altijd bij 3 dagen (niemand houdt het langer vol, toch?). Je kunt zelf nog een uiterlijk voor je festival kiezen en door ‘save and share’ te kiezen kun je je eigen Instafest met anderen delen. Simpel toch? Nu nog duimen dat dat festival er écht komt en dat Ticketmaster niet weer problemen geeft. Instafest is gemaakt door een student op de Universiteit van Southern California. Anshay Saboo heeft vaker apps gemaakt, waaronder een om andere studenten te helpen in kaart te brengen hoe ze er qua cijfers voorstaan. Niks is echter zo'n gigahit geweest als Instafest.

Alternatieven van Instafest Wil je liever een alternatief proberen nu iedereen op de Instafest-bandwagon is gestapt? Check dan ook eens Icebergify of Festify. Instafest ziet er echter wel mooier uit. Vergeet trouwens niet dat je festival er wel eens heel eclectisch uit kan komen te zien als je je Spotify-account ook door anderen laat gebruiken. Een beetje K3 als het voorprogramma voor Nightwish zou zomaar kunnen gebeuren in een app als deze. Aan de andere kant hoeft niemand op Instagram dan te denken: 'Wow, is dat een echt festival?'