​Wordt kaartverkoopplatform Ticketmaster te machtig?

Ticketmaster kan een vervelende website zijn met zijn wachtrijen. Helaas ben je van Ticketmaster afhankelijk, al zijn er steeds meer andere platforms waar je tickets kunt kopen: Eventbrite en Cokobar bijvoorbeeld. Er klinken steeds meer negatieve verhalen over Ticketmaster en zijn monopolie, zeker nu het Live Nation heeft overgenomen. Het machtsmisbruik zou zelfs zo hevig zijn, dat de Amerikaanse overheid een antitrustonderzoek is gestart.

Iedereen die wel eens een kaartje heeft willen kopen voor een populaire artiest, heeft te maken gehad met Ticketmaster. Het is altijd een stressvol proces . Ten eerste omdat het vaak tijdens werktijd moet, omdat de meeste ticketverkopen starten op vrijdagochtend 10 uur. Ten tweede omdat je wel naar die site kan gaan, maar nooit zeker bent of er om 10 uur precies dan een refresh is en de kaartverkoopknop verschijnt.

De discussies rondom Ticketmaster zijn in een flinke stroomversnelling gekomen door de kaartverkoop van Taylor Swift. Amerika’s favoriete girl-next-door heeft een tour gepland en wilde haar tickets hiervoor verkopen via Ticketmaster. Echter besloot Ticketmaster na een nogal problematisch begin van de verkoop de hele ticketverkoop af te blazen. Het lag niet aan zijn servers, maar het lag aan Taylor Swift die maar wat harder moest werken en meer tourdates (en dus meer tickets) beschikbaar moest stellen.

Miljoenen mensen probeerden kaartjes te bemachtigen voor het concert van de countrypopzangeres. Ticketmaster zou gecrasht zijn door de grote aanwas van mensen en inderdaad gaf het in eerste instantie aan dat er serverissues ontstonden door de grote vraag. Toch werden er wel honderdduizenden kaartjes verkocht: Swift speelt in grote stadions en kan daarom veel tickets kopen.

Is hij er eenmaal wel, dan kom je in een lange wachtrij te staan waarvan je vaak maar moeilijk kunt inschatten hoe het verder zal verlopen. Om nog maar te zwijgen over de stress van het bedenken waar je dan een zitplaats wil en of dat nog wel beschikbaar is. Het kopen van kaartjes is geen fijn proces, zeker niet voor een artiest als bijvoorbeeld Taylor Swift.

Om de drukte enigszins te temperen, was er voor menig locatie gekozen voor een andere dag dat de kaartverkoop live ging. Je zou denken dat het euvel dan wel is opgelost, maar Ticketmaster meent dat er gewoon te weinig kaarten waren en dat het vooral bij La Swift ligt dat fans boos en gefrustreerd zijn.

Taylor Swift-kaartjes

Echter logten er ook veel mensen in die geen link hadden én waren er ook nog wat bots die vervelend kwamen doen, waardoor het volledig in de soep liep. De vraag naar tickets op Ticketmaster voor Taylor Swift was twee keer zo groot als de top 5-tours die in 2022 live gingen plus de Super Bowl erbij: het is dus gigantisch.

Ticketmaster heeft gezegd dat het weet dat het niet bepaald een prettig proces is, dat kopen van concertkaartjes en werkt aan verbetering. Maar, het blijft ook erg wijzen naar Taylor Swift en daar is de zangeres niet over te spreken. Ze zegt: “Het spreekt voor zich dat ik extreem beschermend ben voor mijn fans. (...) Het is echt moeilijk voor me om een externe entiteit te vertrouwen met deze relaties en loyaliteiten, en ondraaglijk voor me om fouten te zien gebeuren zonder uitleg."