5 tips om concertkaartjes kopen minder stressvol te maken

Zeker als je op je werk bent (want veel kaartjes gaan precies tijdens werktijd in de verkoop), dan zitten er waarschijnlijk heel veel mensen tegelijk op hetzelfde netwerk. Je doet er dan ook goed aan om met meerdere apparaten met verschillende verbinden in te loggen. De data van je telefoon is vaak net even sneller dan het netwerk van kantoor. Schakel ook vrienden en familie in als je echt een kaartje nodig hebt: zij kunnen weer op hun apparaten inloggen.

Iedereen kent het wel: je wil een concertkaartje kopen en je voelt je bloeddruk oplopen. Hoe dit het nou met die wachtrij? Wel of niet refreshen? Kan ik wel een kaartje bemachtigen? Hoewel Ticketmaster en co zeker hun best doen om het een iets minder stressvol gebeuren te maken, blijft het een gedoe. Met deze vijf tips heb je een minder hoge bloeddruk als je weer eens naar een concert wil.

2. Wees op tijd

Hoewel de kaartverkoop op een bepaalde tijd start (vaak tien uur op vrijdag), kun je maar beter iets eerder online gaan. Let wel op dat de pagina refresht op het tijdstip dat de kaarten live gaan: soms gaat dat helaas niet vanzelf. Dat is ook voor veel mensen de reden dat kaartjes kopen voor concerten zo stressvol is. Je weet niet zeker of je al in de wachtrij staat en refreshen kan je zomaar je plekje kosten. Of juist eentje opleveren… Wees op tijd en houd tegelijkertijd de tijd in de gaten.

3. Ga niet zomaar weg

Zie je dat je nummer 1 miljoen bent in de wachtrij, klik dan niet rechts- of linksboven op het kruisje. Soms haken er ineens veel mensen af of is er een it-issue waardoor je verder weg lijkt van een ticket dan je werkelijk bent. Niet afsluiten: misschien gebeurt er nog een technisch wonder waardoor je toch ineens die ticket kunt kopen. Even geduld aub.