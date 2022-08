Je kunt nu direct op Spotify concertkaartjes kopen

Een concertkaartje kopen gaat gepaard met veel onzekerheden (en soms een grote fout, zoals laatst bij Bruce Springsteen ). Daarom is het misschien wel de oplossing dat Spotify nu ook concertkaarten gaat verkopen. Je koopt ze wel direct bij de streamer, maar dat gebeurt helaas op dit moment niet in de Spotify-app zelf. Het is een speciale site gestart (tickets.spotify.com) waar je terechtkunt voor je toegang tot concerten.

Een concertkaartje kopen is een van de meest stressvolle internetactiviteiten op de wereld. Vrijdagochtend, je ziet om 10:00 uur klaar om kaartjes te kopen voor dat concert, en dat begint de ellende. Je staat in het Ticketmasterscherm, maar wanneer je laptop naar 10:00 uur floept, verandert het scherm helemaal niet. Dan toch maar refreshen, maar voor je het weet sta je ergens achteraan in de wachtrij. Vervolgens begint het grote wachten, waarbij je moet hopen dat je internet niet wegvalt of je niet per ongeluk herlaadt. Misschien kan het wel, maar je weet het maar nooit.

Derde partijen

Je vindt er nu concerten van een aantal artiesten, waaronder TOKiMONSTA, Crows en Annie DiRusso. Ook gaat het alleen om concerten in de Verenigde Staten. Het is niet zo dat Spotify zelf tickets heeft en verkoopt, het maakt alsnog gebruik van derde partijen. Dat betekent gelukkig niet dat het per se altijd Ticketmaster is, die derde partij. Het kan ook de artiest zelf zijn, de poptempel waar hij speelt of een fanclub. Het gaat bovendien om tickets in de voorverkoop, wat betekent dat er waarschijnlijk maar een kleine voorraad is. Een voorraad die Spotify ook niet van plan is zelf bij te houden.

Het is opvallend dat Spotify hier nu mee komt, zeker omdat het een nog ietwat kale website is. Dat maakt het namelijk nog meer aannemelijk dat het als een kat in het nauw is nu het grote Ticketmaster een samenwerking is gestart met TikTok om direct via die weg concertkaarten te kopen. Aan de andere kant is het Spotify niet vreemd om zich in nieuwe werelden te storten. Nu het muziekstreaming heeft ‘uitgespeeld’, is het al jaren succesvol bezig met podcasts, waar straks ook luisterboeken bijkomen.