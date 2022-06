Geen tickets voor Bruce Springsteen door storing bij Ticketmaster

in Nederland geeft van start gaan. Heb jij geprobeerd een kaartje te bemachtigen en is dat niet gelukt? Dan ben je niet de enige. Op enig moment stonden tienduizenden wachtenden in de online rij. Dat was live te zien op de website van Ticketmaster. De rij werd echter alleen maar lager. Wat bleek? Door een storing bij Ticketmaster lag de (online) kaartverkoop op zijn gat. En dat, zo meldde Ticketmaster via Twitter, gaat nog wel even duren.

Kaartverkoop uitgesteld

Daarom is besloten de kaartverkoop uit te stellen. Fans van The Boss kunnen nu donderdag ochtend 11uur (2 juni) in hun agenda zetten. Tegen die tijd hoopt Ticketmaster de storing verholpen te hebben.

Dat is nog ruim op tijd voor de start van de concerten (ahum), die pas voor volgend jaar in mei en juni, over precies een jaar dus. Op 11 juni staat The Boss op Megaland in Landgraaf. Dat is een week vóórdat daar Pinkpop 2023 losbarst. Twee weken daarvoor, op 25 en 27 mei staat Bruce met zijn E Street Band twee avonden in een ongetwijfeld goed gevulde Johan Cruijff ArenA.