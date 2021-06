5 dingen die weer kunnen deze zomer

Wat hebben we er lang naar uitgekeken: het moment waarop het leven weer ongeveer zo is als in februari 2020. De afgelopen weken is het hard gegaan. Niet alleen het vaccineren ligt op stoom (op dit moment zijn er 13,4 miljoen prikken gezet), ook worden steeds meer maatregelen opgeheven. Dus kunnen we deze zomer, vanaf 26 juni, eindelijk weer van alles doen waar we al tijden naar hebben uitgekeken. Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet!

1. Op reis gaan binnen de EU

Reizen was het afgelopen anderhalf jaar lastig. Je kon niet zomaar overal naartoe. Maar daar komt snel verandering in. Het coronapaspoort komt er namelijk aan en dat geeft iedereen, gevaccineerd of niet, vrijheid. In de CoronaCheck-app staat straks geregistreerd dat je geen corona hebt en daarom vrij mag reizen. Een negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs is voldoende en geeft je een QR-code waarmee je weer op pad kunt gaan. Hoe dat is voor landen buiten Europa, is nog niet bekend. Op dit moment zijn er nog behoorlijk wat reisbeperkingen.