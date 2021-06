Het coronapaspoort komt eraan: dit moet je weten

Het coronapaspoort komt eraan! Vanaf 1 juli staat het op de planning om ingevoerd te worden, hoewel het maar de vraag is of die deadline wordt gehaald. De invoering valt ongeveer gelijk met de start van de zomervakanties en moet het gemakkelijker maken om binnen de Europese Unie te reizen. Het certificaat wordt in Nederland gekoppeld aan de CoronaCheck-app. Wij vertellen wat je moet weten over het coronapaspoort en hoe het straks werkt. En je gebruikt het niet alleen voor vakanties, de app is ook je toegangsbewijs voor evenementen in ons eigen land. Vanaf 30 juni zijn die namelijk weer toegestaan.

Hoe werkt het coronapaspoort?

Het coronapaspoort, ook wel het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC) genoemd, maakt het iedereen straks gemakkelijker om te reizen in de EU zolang het coronavirus nog onder ons is. Hiermee toon je aan dat:

je gevaccineerd bent tegen corona met een door de EMA goedgekeurd vaccin, of;

dat je negatief getest bent op corona, of;

bent hersteld van een coronabesmetting.

Het is per land verschillend welke van deze bewijzen voldoende zijn en welke voorwaarden gelden. Dus check bijvoorbeeld van tevoren even hoe oud de testuitslag mag zijn, dit kan per land verschillen. Ook de quarantaineregels zijn niet in de hele EU hetzelfde.

CoronaCheck-app

Het DCC word onderdeel van de CoronaCheck-app, waarmee de afgelopen periode uitgebreid is getest tijdens de Fieldlab events. Bij een negatieve testuitslag kreeg je dan een QR-code, die gescand kon worden bij de ingang. In de CoronaCheck-app worden twee QR-codes ontwikkeld: een voor nationaal en een voor internationaal gebruik. Degene die de QR-code uitleest krijgt een groen scherm te zien als je recent negatief getest bent, volledig gevaccineerd of de afgelopen 6 maanden genezen bent verklaard van corona.

Wie niet in het bezit is van een smartphone, kan op de website van Coronacheck een papieren toegangsbewijs maken en uitprinten.