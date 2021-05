Oeps: Ook Pfizer-vaccin tegen corona kan lipfillers doen zwellen

Je zou denken: dat is toch precies wat mensen willen, maar als je lippen al zijn ge’fill’d, dan is het niet zo prettig als daar nog meer druk op komt te staan. De veiligheidscommissie van het Europese geneesmiddelenbureau waarschuwt dat het coronavaccin van Pfizer een zwelling kan veroorzaken aan fillers. Dat gaat dus ook op voor andere plekken op het lichaam waar fillers zijn gebruikt, zoals de wangen, het voorhoofd en de kaaklijn.

Alleen heb je dus als je fillers hebt wel de uitdaging dat je lippen mogelijk zwellen en dat kan onprettig aanvoelen. Nu worden fillers weliswaar gebruikt om extra volume te krijgen: vaak zijn fillers precies goed aangebracht en maakt een zwelling het juist enorm onnatuurlijk -en waarschijnlijk dus ook pijnlijk-. Opmerkelijk genoeg is Pfizer niet de enige die deze bijwerking heeft. Eerder werd al gewaarschuwd dat mensen met fillers na een Moderna-vaccinatie zwellingen of roodheid konden zien.

De veiligheidscommissie van het Europese geneesmiddelenbureau wil graag dat Pfizer zijn bijsluiter aanpast met de melding dat bij gebruik van het vaccin zwellingen kunnen optreden bij mensen met fillers. Het hoeft niet standaard te gebeuren, maar volgens de veiligheidscommissie is er wel degelijk een mogelijkheid van een oorzakelijk verband tussen het inspuiten van het vaccin bij mensen met fillers. De commissie benadrukt hierbij dat het niet zo is dat de werking van het vaccin daardoor vermindert: nog steeds is het van belang dat mensen zich laten vaccineren.

Botox-gebruikers buiten schot

De reden dat je met fillers wel kans hebt op zwellingen en met Botox niet, dat komt omdat fillers zijn gemaakt van ander materiaal. Botuline Toxine (Botox) is iets onnatuurlijks wat je injecteert en fillers zijn dat niet helemaal. Fillers zijn gemaakt met hyaluronzuur, dat je in principe ook van nature aanmaakt. Echter blijkt juist dat hyaluronzuur nogal door het lichaam te worden aangepakt wanneer het immuunsysteem actiever wordt. Hoewel niet iedereen de bijwerkingen heeft, is het waarschijnlijk verstandig om twee weken voor of na de vaccinatie even geen fillers te laten inspuiten.

Steeds meer mensen hebben op jongere leeftijd fillers, wat mogelijk onder andere wordt veroorzaakt door de vele Instagramfilters. Denk bijvoorbeeld aan het recent enorm populair geworden filter Pillow Face, al overdrijft dit filter nogal in de lippen en de wangen. Mensen zien door filters net even een andere variant van hun gezicht en in sommige gevallen vinden ze dit zoveel mooier, dat ze overgaan op injectables. Handig om te weten: Botox heeft een werking van 3 tot 5 maanden, terwijl fillers soms wel jaren nodig hebben om te worden afgebroken.

Beeldbron: Engin_Akyurt