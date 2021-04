​De mooiste wereldmalariadag ooit: het malariavaccin is dichtbij

Als je naar een land reist waar malaria is, dan moet je aan de malariapillen. Die zijn vaak niet plezierig. Je zal niet de eerste persoon zijn die er een hele voorraad malariapillen doorheen jaagt omdat je er steeds weer van moet braken. Ook buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid en diarree zijn bekende bijwerkingen. Goed nieuws voor reizigers, maar nog veel meer voor mensen die in die gebieden leven: voor het eerst lijkt een malariavaccin dichtbij. Een enorme doorbraak waarmee jaarlijks potentieel honderdduizenden sterfgevallen kunnen worden voorkomen.



Honderdduizenden doden

De World Health Organization (WHO) schat dat er in 2019 409.000 doden zijn gevallen door malaria. Dat is echter maar een schatting, die moeilijk te maken is. Zo zijn er ook wetenschappers die denken dat het aantal doden meer tussen de 1 en 3 miljoen ligt (wereldwijd en per jaar). Dat is enorm veel, dus waarom zijn daar geen goede cijfers van? Dat komt omdat malaria vaak woedt in gedeeltes van de wereld waar de bevolking minder nauwkeurig geregistreerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan de Afrikaanse landen onder de Sahara en Zuid-Oost Azië. Bovendien is het aantal mensen dat lijdt aan malaria sowieso gigantisch: dit wordt geschat op 229 gevallen in 2019.

Malaria wordt verspreid door een parasiet, die in 1880 voor het eerst als zodanig werd beschreven. De parasieten leven in malariamuggen, die je vooral kunt vinden in warme gebieden. Malaria wordt ook wel moeraskoorts genoemd en vooral onder kinderen van jonger dan 5 jaar zorgt deze parasiet voor enorm veel doden. Voor Nederlanders is het vaak vooral vervelend om malariapillen te moeten slikken door de vele bijwerkingen, maar voor mensen die in die gebieden leven is het een constante worsteling met de dood.