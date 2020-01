Het wemelt van nepnieuws over het coronavirus

Alsof de uitbraak van het coronavirus nog niet erg genoeg is, wemelt het online van nepnieuws over de ziekte. In de stad Wuhan vallen mensen bij bosjes neer op straat en de ziekte zou door mensen zijn verspreid. Gelukkig blijken veel van deze, vaak suggestieve, berichten niet waar. Nepnieuws dus, maar het wordt wel massaal verspreid via social media. Google, Facebook en Twitter gaan de strijd aan tegen het nepnieuws over het coronavirus.

I understand that there is a lot of concern over the coronavirus outbreak. I would like to advice all of you to follow official updates from @KKMPutrajaya and please DO NOT believe/share any fake news online. Please follow the advice below. Info: https://t.co/NmGDeXKWjv pic.twitter.com/Z8tAF98QJu

Geheim vaccin en genezende olie

Op Facebook wordt veel nepnieuws gedeeld in privégroepen en daar kunnen factcheckers van het platform niet gemakkelijk meekijken. Op die manier verspreidde de afgelopen weken het nieuws dat er een geheim vaccin zou zijn ontwikkeld door de Amerikaanse overheid. Of dat een specifieke olie, Oregano-olie, genezend werkt bij het bestrijden van het coronavirus. Dat nepnieuws werd duizenden keren gedeeld en blijkt niet waar te zijn.

Het bericht "Oregano Oil Proves Effective Against Coronavirus" verscheen afgelopen maandag op Facebook, zo meldt de Washington Post. Het 'nieuws' blijkt al meer dan tien jaar oud, komt van een holistische website en is volgens doktoren complete onzin.

Factcheking op social media

Factcheckers op alle social media kanalen zoeken continu naar nieuws over het coronavirus en controleren of de berichtgeving gebaseerd is op de waarheid. Amerikaanse Twitteraars die zoeken naar nieuws over het virus worden doorverwezen naar een website van het Amerikaanse ministerie van volksgezondheid. Door enkele grote accounts op het platform werd nepnieuws verspreid waarin werd geclaimd dat de oorzaak van het virus te vinden is in de eetgewoonten van veel Chinezen. YouTube past het algoritme aan en toont video's die van betrouwbare bronnen afkomstig zijn, vaker. Social media blijkt maar weer eens enorm belangrijk te zijn bij het verspreiden van nieuws.

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) plaatst updates

De WHO (World Health Organization) plaatst dagelijks updates over het coronavirus om verspreiding van het virus zelf én nepnieuws hierover, te voorkomen. Hier wordt ook bericht over nieuwe gevallen. Zo lezen we dat er gisteren wereldwijd 6065 besmettingen waren gemeld door mensen die met het coronavirus zijn besmet. 68 daarvan buiten China, dus de kans dat je in ons land het virus oploopt lijkt vooralsnog klein.

Twijfel je aan het waarheidsgehalte van nieuws rondom het coronavirus? Check dan eerst eens de bron waar het van afkomstig is. Dat een bericht honderdduizenden keren is bekeken, maakt het immers nog geen waarheid.