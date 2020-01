​Kun je binnenkort je eigen deepfake video’s maken met TikTok?

TikTok’s moederbedrijf ByteDance heeft technologie ontwikkeld waarmee gebruikers hun gezicht kunnen verwisselen met die van een ander in een aantal korte video’s. Volgens TechCrunch heeft ByteDance de zogenaamde Face Swap-functionaliteit nog niet vrijgegeven, ook niet voor TikTok’s Chinese tegenhander Douyin.



Biometrische scan



De eerste stap is het maken van biometrische scans van het gezicht. Daarna kan de gebruiker uit een aantal video’s kiezen, waarna zij ineens de hoofdrol spelen in de korte video en niet de originele artiest/acteur. Deze video kan men vervolgens delen met andere TikTok/Douyin-gebruikers.

Deepfakes

Het maken van deepfakes is controversieel, maar vooralsnog lijkt het in dit geval op een onschuldige manier om de technologie in te zetten. Sterker nog, het grote publiek maakt nu kennis met deepfakes en begrijpt wellicht de latente gevaren beter. Het neemt niet weg dat er vraagtekens blijven bestaan over wat ByteDance precies doet met alle biometrische scans, net zoals we dat niet precies weten over Apple en hun Face ID.

Een minder fris voorbeeld van deepfakes is de Chinese app Zao, die kunstmatige intelligentie gebruikt om het gezicht van een persoon in een video te vervangen. Zao ging in september 2019 viral ondanks zorgen over privacybescherming en security. Zao werd al snel geblokkeerd door WeChat op grond van "beveiligingsrisico's".

ID Check

Bij TikTok wordt er eerst een identificatie check uitgevoerd voordat men aan de gang kan gaan met deepfakes. Dat gebeurt middels een foto. De app vraagt de gebruiker daarna om met de ogen te knipperen, te knikken en de mond te openen en sluiten. Dat zorgt ervoor dat de app het gezicht van de gebruiker levensecht kan afbeelden in een video.

Het is mogelijk dat de Face Swap-functie nooit zal worden geïntroduceerd, noch in China of andere landen, maar het is wél volledig functioneel en kan op elk moment worden geactiveerd. Het toont in ieder geval de bereidheid van ByteDance om controversiële technologie te omarmen, ondanks eerdere privacyschandalen in de VS, India en Indonesië.

