Instagram treedt op tegen foto's die te bewerkt zijn

We maken ons waarschijnlijk allemaal weleens schuldig aan het oppoetsen van foto's op Instagram. Het is heel gemakkelijk om een leuk filtertje over een foto te plaatsen of het licht net even iets gunstiger te maken. Redelijk onschuldig in de meeste gevallen. Toch zijn er ook gevallen waarin foto's zo bewerkt zijn, dat het niet meer lijkt op het origineel of gewoon helemaal nep is. Facebook gaat in de strijd tegen fake news optreden tegen extreem bewerkte foto's, ook op Instagram. Maar is dat wel goed nieuws? En hoe wordt bepaald wat TE bewerkt is?

'Verdachte' foto's worden zwart gemaakt

Foto's die volgens het platform te bewerkt of nep zijn, worden verborgen achter een zwart beeld. Dit ontdekte de Amerikaanse fotograaf Toby Harriman, zo lezen we in zijn post op Facebook. Terwijl hij door zijn feed scrolde, verscheen er een pop-up met de tekst 'False Information'. Op deze manier kwam hij erachter dat er een foto was verstopt. Toch betekent dit niet dat de foto vervolgens niet te zien is. Je kunt er namelijk alsnog voor kiezen om de foto te bekijken.

Wat gebeurt er met digitale kunst?

In het geval van Harriman ging het om een weliswaar behoorlijk bewerkte foto, maar het ging om het werk van een kunstenaar. Dat roept natuurlijk de vraag op of het beleid van Instagram wel op de goede manier wordt uitgevoerd en wie bepaalt wat er gebeurt met foto's van digitale kunst?