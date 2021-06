Waar komt de complottheorie vandaan dat er microchips in vaccins zouden zitten?

Het is een complottheorie die al een tijd de ronde doet: in vaccins zouden volgens sommige (corona)sceptici microchips zitten. Daarmee kan de regering ons dan 'besturen'. Een opvatting waar niets van waar is, maar hoe is deze theorie dan in de wereld gekomen? Om even bij het begin te beginnen: een complottheorie, ook wel samenzweringstheorie genoemd of conspiracy theory in het Engels, is een opvatting dat een bepaalde gebeurtenis of ontwikkeling het resultaat is van een samenzwering. En sinds de uitbraak van het coronavirus doen steeds meer theorieën de ronde. De een nog heftiger dan de ander. Hoewel het menselijk en gezond is om niet alles voor waar aan te nemen, is complotdenken wel 'next level'. Wij doken in de complottheorie achter vaccins waarin microchips zitten.

Microchips in de coronavaccins

In het algemeen geldt dat 'alles wat je aandacht geeft groeit' en dat gaat zeker op voor complottheorieën. Hoe meer mensen 'nieuws', fake of niet, delen, hoe meer mensen het bereikt en zo lijkt het vanzelf een stuk geloofwaardiger te worden. We schakelen even over naar de Verenigde Staten, oktober 2020. De campagne rondom het presidentschap was in volle gang toen Donald Trump en zijn vrouw positief op corona testten. Op de radio werd sceptisch gereageerd: is dit in scene gezet? Doet Trump alsof hij ziek is, zodat hij daarna een vaccin kan nemen en als held neergezet wordt vlak voor de verkiezingen? Het gesprek nam al snel een andere wending, want volgens presentator Charlamagne staan "miljoenen mensen in de rij voor een vaccin en krijgen ze allemaal een microchip." Het klinkt onwaarschijnlijk, maar hier werd een hardnekkige complottheorie geboren: wat nu als de regering microchips in het vaccineren stopt?

Geen bewijs

Er is geen enkel bewijs of reden om aan te nemen dat er microchips in vaccins worden gestopt. Bijna 170 miljoen Amerikanen en 10,4 miljoen Nederlanders zijn as we speak gevaccineerd en die kunnen nog steeds niet word getrackt. Ja, via hun smartphones. Toch doet de theorie nog steeds de ronde. Een gevaarlijke ontwikkeling, want het kan er zomaar voor zorgen dat minder mensen zich laten vaccineren en het coronavirus daardoor langer onder ons blijft. Het komt bij mensen vandaan die sowieso al wantrouwend staan ten aanzien van vaccins en al jaren bezig zijn met het verspreiden van allerlei campagnes om vaccineren te ontmoedigen. Dit speelt niet alleen in de Verenigde Staten. Ook in Nederland is een behoorlijke anti-vaccinatie lobby aan de gang. Eens in de zoveel tijd duikt bijvoorbeeld de discussie weer op of ongevaccineerde kinderen wel naar een opvang mogen.

Bedreiging voor de wereldwijde gezondheid

Dat wij in deze wereld steeds ouder worden heeft onder andere te maken met het verdwijnen van ziektes en vaccinaties om uitbraken tegen te gaan. Ziektes die door antivaxxers vaak worden onderschat. Corona is niet zomaar bij iedereen een griepje en ziektes als tuberculose, difterie, polio en de mazelen kunnen heel heftig uitpakken of zelfs dodelijk zijn. Het niet-vaccineren kan daarmee een bedreiging vormen voor de wereldwijde gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie plaatst de terughoudendheid van vaccineren nu in de top 10 van bedreigingen voor de gezondheid van alle mensen op aarde.

Hoe is Bill Gates opgedoken in complotheorieën?

Aan het begin van de coronapandemie, in maart 20120, logde de stichting van Bill Gates, in op een Reddit AMA (Ask Me Anything) om vragen over de pandemie te beantwoorden. Zijn stichting zegde $ 1,75 miljard toe voor internationale pandemische hulp. In de chat voorspelde Bill dat we ooit allemaal een digitaal paspoort met ons meedragen, waarin tevens ons medisch dossier is opgenomen. Hij had het dan wel niet over een microchip, maar wel over een e-vaccinkaart die met een handige code overal gescand kon worden. Dit 'nieuws' bleef niet onopgemerkt en ging de volgende dag al de hele wereld over. Lezers brachten de opmerking van Bill Gates in verband met verschillende onderzoeksprojecten die door de Bill & Melinda Gates Foundation werden gesteund. Daarbij zat ook een onderzoek uit december 2019 waarin onzichtbare 'quantum dot'-tatoeages werden onderzocht die je eigen vaccingeschiedenis zouden kunnen onthullen wanneer ze in de buurt van een speciaal smartphonelampje worden gehouden. Een hardnekkige complottheorie was geboren.

Wél toeval

In toeval lijken complotdenkers niet te geloven en ook niet dat een van de rijkste mensen op aarde oprechte intenties heeft. Dat het onderzoek uit december 2019 stamt en vlak daarna corona uitbrak, is volgens complotdenkers wel heel toevallig. Er gaat zelfs een video rond waarin een Amerikaanse predikant beweert dat Bill Gates de planeet wil ontvolken door microchips te implanteren bij vaccins. De video werd binnen no-time meer dan 1,5 miljoen keer bekeken. Het wordt overigens niet duidelijk waarom Gates onze planeet überhaupt wil ontvolken en welk belang hij daarbij zou hebben. Na deze video ging het online los: er ontstond een steeds groter wantrouwen jegens de Amerikaanse regering en het medische systeem. En het verspreidde zich ook internationaal. We kunnen nog wel duizenden woorden wijden hieraan, maar we hebben in Nederland iemand die zich serieus heeft vastgebeten in complotdenkers en allerlei theorieën: Filemon Wesselink.

Filemon en de Complotten

Filemon maakte een mooie en razend interessant documentaireserie over complotten. Die sinds corona enorm aan populariteit hebben gewonnen. Hoe komen deze mensen hiertoe, wat beweegt hen en waar halen zij hun informatie vandaan? Kijk en oordeel zelf.

