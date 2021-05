Wanneer ben jij aan de beurt voor een vaccinatie? Krijg een melding als het zover is!

Bijna dagelijks worden nieuwe geboortejaren aangekondigd en vandaag kunnen mensen die in 1974 of 1965 geboren zijn al een afspraak maken. Je hoeft namelijk niet te wachten tot de papieren uitnodiging bij je in de bus valt. Kun je niet wachten om gevaccineerd te worden? Wij vertellen je waar je als eerste de informatie vindt!

Ondanks dat Nederland niet het eerste land was dat met vaccineren begon, zijn we inmiddels aardig op stoom. Het gaat hard, op dit moment zijn er al 8,8 miljoen prikken gezet. Iedere minuut krijgen 187 Nederlanders een prik. Veel 70-plussers hebben hun tweede vaccinatie zelfs al gekregen en de 40-ers zijn vanaf deze week aan de beurt voor hun eerste prik.

Wanneer word jij gevaccineerd?

Ondanks dat er een tekort dreigt aan vaccins van Janssen, hierover vertelt Hugo de Jonge vanavond meer tijdens de persconferentie, gaat het dus snel. Op deze pagina kun je in ieder geval zien wanneer er een oproep voor vaccinatie bij jou wordt bezorgd. Maar je hoeft dus niet te wachten tot je de brief in de bus hebt gehad en kunt eerder al een afspraak maken zodra jouw geboortejaar aan de beurt is. Het RIVM en Ministerie van VWS zitten hier bovenop en twitteren zodra een nieuw jaar een afspraak kan maken.

Melding ontvangen als je aan de beurt bent

Heb je wel een account op twitter, maar geen tijd om het continu in de gaten te houden? Dan maak je heel eenvoudig een melding aan en weet je alsnog als een van de eersten wanneer je een afspraak voor vaccinatie kunt maken. Dat doe je zo:

Ga naar Instellingen en privacy (links bovenaan in de app)

Ga naar meldingen en dan naar bushmeldingen

Klik Tweets aan

Zorg dat je RIVM of Min VWS volgt

Klink op het belicoontje bovenaan het profiel. Nu ontvang je een pushbericht zodra er een nieuwe tweet wordt geplaatst.

Ben je aan de beurt geweest en hoef je niet meer elke tweet van het RIVM of Ministerie van VWS te zien? Dan zet je de melding gewoon weer uit. Ik volg nu beide accounts en heb de melding voor een pushbericht aanstaan. Als het tempo zo doorzet krijg ik waarschijnlijk ergens volgende week de oproep en dan weet ik het als een van de eersten. De overige tweets zie ik dus wel maar negeer ik voorlopig.

Afspraak maken voor vaccinatie

Via deze link plan je online een afspraak in voor je vaccinatie. Je hebt je DigiD nodig om in te loggen. Als het druk is moet je het gewoon een paar keer opnieuw proberen.

Het RIVM heeft berekend dat de vaccinatiebereidheid van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder op 84% ligt. Van de 65-plussers is inmiddels 87% in ieder geval één keer gevaccineerd, de vaccinatiebereidheid is onder ouderen hoog. Lees hier meer over de verschillende vaccins en de werking ervan.